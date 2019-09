Lo que el viento a Juárez

El hecho de haberle ganado al América en el partido pasado del Apertura 2019, tiene a los rojinegros del Atlas con el ánimo por las nubes, tan es así que retan a su acérrimo rival, el Guadalajara, siendo Facundo Barceló el que apuntó que será difícil que Chivas los derrote en el Clásico Tapatío, el cual se disputará el próximo sábado a las 19:00 horas en el Estadio Akron.

La victoria de los Zorros en la Fecha 8 fue por goleada, vapulearon a las Águilas 3-0 y eso hace que exista confianza total en La Madriguera de poder sacar un buen resultado frente al Rebaño Sagrado.

“Se viene un partido muy importante que paraliza a la ciudad y a todo México porque es un Clásico muy importante, pero nosotros tenemos claro que jugando así será muy difícil para nuestros rivales desviarnos de este camino”, dijo el delantero uruguayo.

Pero además de ganarle al América, también tuvieron un buen accionar frente a los Tigres, partido que empataron jugando uno de sus mejores partidos en lo que va de torneo, es por eso que ellos mismos se demuestran que el nivel exhibido en ambos cotejos les da para pensar en un triunfo frente a las Chivas.

“Demostramos que podemos jugar a un alto nivel para pelearle a grandes equipos, pero ahora hay que recuperarnos para encarar ese partido tan importante. El Atlas que queremos ser es el de los últimos dos partidos (Tigres y América)”, siguió Barceló.

En lo personal, el uruguayo ha dado buenos partidos, sobre todo en estos dos últimos, en donde fue factor importante para que Atlas le empatara a Tigres, con un gol incluido, y frente al América, dando asistencia.

“Yo quiero ganar, me tocó anotar contra Tigres y empatamos, después no anoté y ganamos, así que voy a ser muy feliz si ganamos ese partido (Chivas) y lo personal no me hará cambiar mucho”, afirmó.