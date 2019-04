Lo que debes saber del Draft de la NFL

La NFL tiene la cualidad de mantener a los aficionados atentos todo el año a su producto con solo cinco meses de partidos.

Es tanta la sed que existe por la liga, que al terminar el Super Bowl, los fans están pendientes de lo que sucederá en la agencia libre, el Combine o el Draft que ocurrirá esta noche de jueves.

No se trata de ninguna cerveza que te sirven directo del barril, ni el mercado de piernas del futbol mexicano.

Es la fábrica de ilusiones que tiene la NFL para los jugadores que terminan la universidad y quieren convertirse en profesionales y el día en el que los equipos apuestan parte de su futuro en jóvenes de menos de 23 años.

Este año, el Draft se celebra en Nashville, Tennessee, quinta ciudad diferente en las más recientes seis ediciones que reciben esta fecha importante de la NFL. Por más de 50 años, Nueva York fue la ciudad "oficial".

Para lograr un equilibrio en la liga -en la última era no se ha logrado debido a los Patriots- la NFL le otorga la primera selección del Draft al equipo con el peor récord de la temporada anterior.

Es decir, el equipo más malo recibe al jugador universitario más bueno. Este año, ese bochornoso beneficio es para los Cardinals.

Enseguida de Arizona elegirán los 49ers y así sucesivamente en una lista del peor equipo hasta llegar al campeón, que repetimos, son los Patriots.

De esta forma, la primera ronda del Draft tendrá 32 nuevos jugadores que en los próximos días podrán estar asegurando su futuro, con contratos millonarios.

El Draft continúa mañana viernes y el sábado donde se coplearán las siete rondas qué componente este sistema que tiene la NFL para nutrir a sus organizaciones con lo más selecto del futbol americano universitario de Estados Unidos.

Entonces el sábado con la última selección de la ronda 7, que también tienen los Cardinals, se cerrará la lista de 254 nuevos elementos.

No se sientan robados si esta noche no ven que los Cowboys no seleccionan a nadie. Ellos al igual que Saints. Chiefs, Browns y Bears intercambiaron sus picks por jugadores ya consolidados.

Recuerdan que Amari Cooper ayudó a Dallas. Pues es tiempo de que el equipo de la estrella solitaria le pague el "favor" a los Raiders.

Oakland tendrá tres selecciones de primera ronda.

Kyler Murray, Nick Bosa, Quinnen Williams, Josh Allen y Ed Oliver, son algunas de las Estrellas universitarias que están enfiladas a ser los primeros 10 picks.

Murray seguramente será tomado por los Cardinals. El es un quarterback ganador del Heisman que terminó su etapa con la universidad de Oklahoma.

A pesar de contar con un contrato para jugar beisbol con los Athletics, prefirió la NFL.

