Lo bueno, lo malo y lo peor de la jornada 6 de la Liga MX

Lo de cada torneo llega al Clausura 2019 como si se tratara de una buena costumbre, cuando en realidad es todo lo contrario.

Por supuesto estamos hablando de la irregularidad de una Liga que se jacta de mucha competitividad y que en este H. espacio hemos descrito más bien como mediocridad.

"Caerse está permitido, levantarse es obligatorio, y rendirse, con tu servidor al frente, jamás”. Rafael Puente, quien hace unas semanas dijo que si su equipo no levantaba renunciaría y bla, bla, bla...

El campeón mordió el polvo, el subcampeón no logra meterse a zona de Liguilla, un equipo ha sumado seis derrotas consecutivas, otro no ha metido gol en el torneo pero no es último lugar de la competencia, el que arrancó ganando tres seguidos no ha ganado sus tres últimos, y así por el estilo el recuento de este primer tercio del certamen.

Visto el vaso medio vacío, vale la pena apuntar que este tipo de competencia es emocionante para aquellos que gustan de apostar, pues nadie sabe a ciencia cierta si un equipo mantendrá su tendencia (buena o mala) para la siguiente jornada.

A este H. Tribunal no le queda de otra más que, como las abuelas, cruzar los brazos y decir “que sea lo que Dios quiera” cuando hay algo que no logramos entender o descifrar.

Héroe

Brian Fernández

El argentino se mantiene como la pesadilla de varios equipos y ahora Chivas se suma a su “club de admiradores”, luego de que en un lapso de 10 minutos los vacunó en un par de ocasiones con la misma fórmula: velocidad y encare. Brian ya se encaramó en lo alto de la lucha por el título de goleo, sin ser eje de ataque.

El Podio

1. Rayos cumplidores

Se supone que en algún momento del torneo la realidad y el Necaxa se encontrarán de frente, pero mientras eso sucede, los Rayos son la gran sorpresa del Clausura 2019. El equipo de Aguascalientes tiene una de las plantillas más modestas del campeonato, pero año con año hace contrataciones tan precisas, que tiempo después termina ganando mucho dinero por vender las joyas que pule. Los rojiblancos están metidos entre los tres primeros del campeonato y eso es un gran mérito.

2. ¡La Fieeeraaaaa!

Después de mucho tiempo, todo indica que La Fiera está de regreso. Además, al igual que el Necaxa, con una plantilla que no es de las más costosas del futbol mexicano e incluso muy por debajo del presupuesto que le asignaron al Pachuca, su hermano mayor. El repaso al América sólo fue la confirmación de lo bien que está jugando la escuadra de Ignacio Ambriz, pues al parecer el León es una realidad y no una fantasía de inicio de torneo.

3. Seriedad

Honor a quien honor merece. Ciertamente Rayados es el equipo más caro de la Liga MX, incluso por arriba de su vecino Tigres, pero tampoco el dinero garantiza el éxito y menos en una Liga como la nuestra. Monterrey ha hecho un trabajo serio desde la contratación de jugadores, hasta la forma de encarar cada partido. El ejemplo más reciente es la goleada sobre Lobos BUAP, donde era muy fácil conformarse sólo con ganar, pero los regios no dejaron de pelear pese a la victoria parcial y terminaron goleando a los poblanos.

Villano

Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda hizo un “Ponchito González” en el duelo Necaxa vs. Chivas. El ex jugador del Rebaño se quiso lucir en el cobro de un penalti y terminó por regalarle la pelota a Raúl Gudiño. Lo más grave para el “Cuate” fue que su tiro ponía el partido 3-1 en favor de su equipo y por el contrario, su falla revivió a Chivas.

Póngales cero

1. Ni tan Gallos

Las penurias de los Gallos Blancos no terminan en este torneo y ahora los queretanos fueron el trampolín para que los Pumas ganaran su primer partido del torneo. Más allá de la evidencia de los números, tan claros como que el Querétaro ha perdido sus seis juegos del certamen, la enfermedad de los Gallos es grave, pues viene desde lo más alto de su estructura.

2. Y no son los peores...

Veracruz no se mueve de esta sección y lo más grave de todo es que parece no importarle a nadie, ni siquiera a ellos mismos. Los Tiburones no han marcado en el torneo y de entrada ahí se plantea el primer gran problema para los jarochos: sin goles no se puede ganar. Así, el Clausura 2019 parece una larga agonía para esa alma en pena que habita en Veracruz.

3. ¿Monarquía?

Otro equipo desmantelado es Monarcas, una escuadra que poco a poco había consolidado un cuadro modesto, pero con identidad. Los michoacanos volvieron a las andadas al caer en Pachuca y conforme avanza el torneo se desnudan más las carencias de un equipo que cada vez le interesa menos a sus dueños.

¿Qué no vio señor?

¡Árbitro justo!

Así como este espacio se ha dedicado a señalar los errores del videoarbitraje en complicidad con los silbantes, es justo apuntar que en esta Jornada 6 hubo un trabajo inmaculado. Ocurrió en Aguascalientes en el Necaxa vs. Chivas, donde César Arturo Ramos demostró que el VAR y los nazarenos pueden ser los mejores amigos cuando se antepone a la tecnología el sentido común. Ramos señaló un par de penaltis complicados a primera vista y lejos de dudar, simplemente se apoyó en el VAR para corroborar lo correcto de sus sanciones.

El Informamón