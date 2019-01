Lo bueno, lo malo y lo peor de la jornada 3 del CL19

A propósito de la polémica arbitral en el partido entre Chivas y Toluca el pasado domingo, que terminó con la victoria del Rebaño por la mínima diferencia tras un supuesto gol no validado a los Diablos cuando el partido terminaba, este H. Tribunal considera prudente apuntar:

"El VAR sólo ayuda a los grandes”. Hernán Cristante, quien últimamente no ha entrado a la sala de trofeos del Toluca.

1) Que el árbitro no debe ser juzgado por su decisión, pues después de ver cualquier cantidad de tomas de televisión, nadie se pone de acuerdo sobre si fue o no gol de Enrique Triverio.

2) Que la jugada es completamente futbolera, que la marcación del gol pudiera ser tan correcta como la no validación del tanto y que demuestra que habrá jugadas que ni el VAR podrá resolver con claridad porque simple y llanamente el juego es tan humano como impredecible.

Y 3) Que no se vale que cuando el VAR no te fue favorable, salgas a decir que la herramienta sólo es para ayudar a los equipos grandes. Ahí, los directivos del futbol mexicano tendrían que evaluar unas declaraciones que desacreditan lo que tanto trabajo ha costado.

Héroe

Juan Pablo Vigón

Nunca tan merecido este codiciado galardón como esta ocasión que se lo lleva el cuestionado capitán del Atlas, Juan Pablo Vigón. El volante ha aguantado a pie firme el desprecio de la afición que se autonombra La Fiel, y el domingo dio cachetada con guante blanco al hacer los goles que rescataron un punto para el Atlas.

El podio

1. Var de líder

Así dice nuestra portada del lunes y qué mejor encabezado para el espacio más deseado del futbol mexicano y que esta semana vuelve a corresponder al Guadalajara, que se mantiene como líder invicto del campeonato y además sin recibir gol gracias a una buena defensa, a un gran trabajo de Raúl Gudiño, y en casos extremos al Video Arbitraje. Decía la Chimoltrufia “haiga sido como haiga sido”, Chivas permanece en lo alto del campeonato y por supuesto en lo alto de este Tablero.

2. Otro que hace méritos

Necaxa, junto con Morelia y Querétaro, fue uno de los equipos que más adegazó unas nónimas que de por sí no eran espectaculares. Sin embargo, los Rayos no han desentonado en este inicio de campaña, pues después de descansar la primera jornada donde enfrentaba al América, los rojiblancos de Aguascalientes le ganaron a Pumas en casa y de visita le pegaron a la sorpresa del torneo, Lobos BUAP. Paso perfecto de un equipo que no pinta para mucho en el actual campeonato.

3. Aguas...

Descansar la primera jornada le trajo una rara paz al nido del América. En la Jornada 2 despacharon al Atlas de visita y en la anterior acaban de zarandear al reforzadísimo Pachuca 3-0, provocando además, de rebote, el cese del timonel de los Tuzos. Y así, sin hacer ruido pese a que es el campeón, las Águilas también presumen de inicio perfecto y están a la caza del líder Guadalajara, demostrando que al actual campeón de México no le duele absolutamente nada (y eso que no han cerrado su fichaje bomba para el ataque).

Villano

Pako Ayestarán

De por sí el torneo pasado no tenía tan mal equipo como para no competir por un cupo en la Liguilla. Pero enseguida, Ayestarán pecó de soberbio al pedir refuerzos caros y de calidad y tenerlos sentados en la banca cuando visitó al campeón. A la directiva no le pareció y Pako volvió a fracasar en el futbol mexicano.

Póngales cero

1. Inamovibles

Los Tiburones son la carnada más fácil del futbol mexicano y como se dijo hace una semana, van por el récord del descenso más rápido en la historia de nuestro balompié. La duda se mantiene: ¿por qué Robert Dante Siboldi aceptó un trabajo como el de manejar a un equipo muerto antes de empezar la competencia? ¿Habrá una cláusula de continuidad?

2. ¿De Guatemala...

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es que la directiva del Pachuca se sintió en “Bird Box” (la película de Netflix donde hay que vendarse los ojos para no morir) con la continuidad de Pako Ayestarán a quien le reforzaron el equipo con una gran inversión, ¡pero el señor no metía a los refuerzos! Ya se fue el español... pero viene Martín Palermo.

3. Menos verbo y más calidad

Líneas arriba mencionamos que Querétaro fue uno de los equipos que más bajas y menos altas tuvo en el invierno. Sin unas fuerzas básicas que los respalden, los Gallos parecen condenados a la parte baja del torneo, a menos que una vez más su técnico Rafa Puente sorprenda con algo más que sus espléndidas conferencias de prensa.

¿Qué no vio señor?

Pandemonium

La jugada polémica de del campeonato ocurrió en esta noble y leal ciudad, y además pasó en el partido de Liga más televisado de la historia. Habida cuenta de que hasta el momento no nos ponemos de acuerdo en si fue o no gol, incluyendo el regreso de la famosa “pancita” del balón (inherente seguramente al Maratón Guadalupe Reyes), está claro que el árbitro debe quedar exhimido de cualquier culpa por la decisión, pero Jorge Pérez Durán tendría que rendirle cuentas a sus jefes por la indecisión de ver el VAR y no retrasar tanto el juego.

Los memes