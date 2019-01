Lo bueno, lo malo, y lo peor de la Jornada 2 del Clausura 2019

Las tristes experiencias de otros años nos hacen permanecer escépticos ante el arranque de Chivas en este Clausura 2019.

Los rojiblancos ganaron con toda justicia en su cancha ante el Tijuana, y una semana después, en un juego ciertamente poco atractivo, también le pegó al subcampeón Cruz Azul por la mínima diferencia, pero también con toda justicia.

En ambos duelos, el Guadalajara, se fue en blanco en su propia portería, algo inusual también para un equipo que solía ser una coladera y no tanto por la cantidad de goles recibidos, sino por la forma y lo inoportuno de esos tantos encajados.

Sea pues este espacio para reconocer las virtudes de un equipo que parece haberse reforzado con ojo clínico por los jugadores y las posiciones clave que requerían de una resanada.

A cambio, este H. Tribunal sugiere mesura para evitar decepciones mayores en caso de que esto sea sólo un espejismo y no la confirmación de que el método Cardozo puede ser tan o más efectivo que el método Almeyda.

Héroe

Ronaldo Cisneros

Nadie entendió cuando Robert Siboldi, que hasta principios de diciembre era el técnico campeón de México, le dio el sí al Veracruz para dirigirlos en este Clausura 2019. El prestigio adquirido en su trabajo con Santos se irá en no más de seis jornadas si su equipo no aprieta aunque sea para perder la catagoría de forma digna.

El podio

1. Mejor de una vez

Evidentemente dos victorias (algo que no ocurre diario), además de que son en un arranque de torneo (algo mucho menos frecuente), y por si fuera poco sin recibir goles (ya pa’qué comentamos este punto) son motivo suficiente para poner a las Chivas en este espacio, hay que tomar en cuenta algo llamado oportunidad. Sí, no sabemos si vamos a poder tenerlos de visita por acá nuevamente, así que de una vez: ¡Chivas encabeza el cuadro de honor!

2. Gran mérito

En realidad los Lobos de Paco Palencia tienen muchos méritos para ser el equipo que encabece el medallero (pero son de Puebla, no de acá). De entrada, son el plantel más modesto del torneo, que, por si eso no fuera suficiente, fue desmantelado durante el invierno para reforzar incluso a su rival en el descenso, el Veracruz. Para continuar, sufrieron durante el receso por falta de pagos. Lejos de todo bien y todo mal, Palencia se puso a trabajar, trajo a un brasileño que es un demonio por la banda, y su equipo es uno de los líderes del torneo.

3. Más sabe el Diablo...

Torneo a torneo ocurre lo mismo en el infierno toluqueño. Pocos reflectores, salidas de jugadores que parecen desarmarlos (en este receso fue Rubens Sambueza) y contrataciones poco rimbombantes, pero certeras, además en zonas clave del equipo. Y con esa fórmula el Toluca se eterniza no sólo en lo alto de la tabla y por supuesto en cada Liguilla, sino también (y no es tema menor) en este medallero, donde aparecerá constantemente (al tiempo).

Villano

Robert Siboldi

Llegó como refuerzo, y aunque hizo goles, poco a poco fue relegado al grado de que el torneo anterior fue enviado al Zacatepec (algo así como el reformatorio rojiblanco). Regresó sólo para estar por detrás de Pulido, Vega, Madrigal y Godínez. El sábado entró de cambio y en ocho minutos le dio el triunfo a las Chivas en el Azteca.

Póngales cero

1. ¿Nuevo récord?

Se sabía que el Veracruz era el candidato número uno para descender. Ciertamente pocos pensaban que Lobos iba a tener un arranque como el que ha tenido. Pero al menos creíamos que los Tiburones darían la pelea para no perder la categoría. A cambio, todo apunta para que los jarochos impongan una nueva marca en el tema del descenso exprés.

2. El malquerido

Pasa en toda familia. El hijo mayor, al llegar a cierta edad, recibe menos atención de parte de sus padres. Monarcas lo vivió y lo vive desde que Grupo Salinas compró al Atlas. Este torneo le vendieron a sus mejores jugadores y no hubo refuerzos. Todo, en medio de un estoico silencio mientras veían como papá compraba los derechos de transmisión de Chivas...

3. ¿Máquina trucada?

Hace seis meses empezaron con todo y para la Jornada 10 ya habían clasificado. En este certamen Cruz Azul apenas empató en Puebla y perdió en casa con Chivas. ¿Será acaso (a diferencia del torneo anterior) una estrategia de Caixinha para dosificar a su plantel para que llegue en curva ascendente a la Liguilla?

¿Qué no vio señor?

El penalti más caliente del torneo

No era para menos. En un duelo que pese a ser de Fecha 2 definía mucho en el tema del descenso, se da la jugada que nadie en la Liga quería: un jugador que caía en alguna de las áreas de un Veracruz vs. Lobos BUAP de alto voltaje. Ocurrió en el área jarocha, donde Yago Da Silva cayó ante el acoso de Jefferson Murillo y el silbante Fernando Guerrero marcó penalti. Desde el VAR le sugirieron que viera la acción y Guerrero la resolvió como maestro. Dudosa como pocas, Fernando decidió recular y no ensuciarse con un penalti polémico.

