Llegó el momento de brillar en la NBA

Después de varias semanas en las que la atención a la temporada regular de la NBA fue desplazada por el morbo y expectación que genera el Juego de Estrellas, luego de las interminables polémicas sobre la selección y ausencia de ciertos jugadores, donde tanto aficionados como los mismos protagonistas expresaron sus sentires, el fin de semana más espectacular del mejor basquetbol del planeta ya está aquí.

Tradición que empezara como un simple encuentro enfrentando a los mejores jugadores de la Conferencia Este en contra de la del Oeste, este fin de semana celebrará su edición número 67.

Con su primera edición jugada en Boston en el año 1951, en una de las épocas más difíciles del deporte, que cerca estuvo de desaparecer, el juego atrajo a un nuevo y renovado público gracias al atractivo principal. Fue a principios de la década de 1980 que el Juego de Estrellas fue complementado con una serie de concursos, que sirvieran como previa para el gran partido. De esta manera, el evento pasaba de conocerse como el All Star Game, al All Star Weekend. A partir de 1994, el All Star Weekend se amplió también al viernes, añadiendo la disputa del encuentro entre los jugadores de primer año. Desde entonces, se ha prolongado durante tres días, manteniendo la misma estructura, que inició con el juego de celebridades y después el juego de estrellas emergentes, celebrado ayer.

Hoy en el Staples Center de Los Ángeles habrá tres eventos: el primero de ellos el concurso de habilidades, con ocho participantes divididos en dos equipos, altos y bajos, consiste en una carrera contrarreloj con diferentes estaciones en las que los jugadores deben mostrar sus habilidades con el pase, dribbling y tiro. Acto seguido tendrá lugar el concurso de triples. En un circuito que cuenta con cestas de balones a lo largo de todo el perímetro, los participantes tendrán un minuto para anotar la mayor cantidad de puntos posibles. Para finalizar, el concurso de clavadas enfrentará a cuatro jugadores, quienes deberán encestar de la manera más espectacular para realizar el mayor puntaje posible. Sus actuaciones serán calificadas por un jurado conformado por cinco oficiales, quienes los valorarán con notas que van del 6 al 10.

Para el evento estelar de mañana, este año hubo un cambio en el formato de selección para el All Star Game. Históricamente enfrentando a los mejores jugadores de la Conferencia Este en contra de la del Oeste, copiaron en parte el método que ya se usó en el Pro Bowl (juego de estrellas de la NFL). Los líderes de votación de cada conferencia serán asignados como capitanes de equipo y podrán seleccionar jugadores del resto de los titulares y las reservas para formar sus equipos, independientemente de la Conferencia en la que participen.

LeBron James y Steph Curry serán los capitanes, quienes inauguren este nuevo formato, en pro de un mayor espectáculo y mayor competencia.

SABER MÁS

Actividad para hoy

Concurso de habilidades

• Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

• Donovan Mitchell (Utah Jazz)

• Al Horford (Boston Celtics)

• Spencer Dinwiddie (Brooklynn Nets)

• Laurie Markkanen (Chicago Bulls)

• Jamal Murray (Denver Nuggets)

• Lou Williams (LA Clippers)

Concurso de triples

• Bradley Beal (Washington Wizards)

• Devin Booker (Phoenix Suns)

• Paul George (Oklahoma City Thunder)

• Klay Thompson (Golden State Warriors)

• Wayne Ellington (Miami Heat)

• Eric Gordon (Houston Rockets)

• Tobias Harris (LA Clippers)

• Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Concurso de clavadas

• Aaron Gordon (Orlando Magic)

• Victor Oladipo (Indiana Pacers)

• Larry Nance Jr. (LA Lakers)

• Dennis Smith Jr. (Dallas Mavericks)

VIAJE EN EL TIEMPO

Tres seguidos (1988)

Se celebraba apenas la tercera edición del concurso de triples, las dos anteriores contaban con un mismo dueño. Larry Bird iba por su tercer título consecutivo de tres puntos, esta vez contra Dale Ellis. Larry ni siquiera se quitó la chaqueta de calentamiento y arrasó como acostumbraba desde su punto preferido.

Imbatible (1962)

Aunque ha sido puesto a prueba en los últimos dos años, primero por los 41 puntos de Russell Westbrook y luego por la misma marca, pero con Paul George al mando el año pasado; los 42 puntos de Wilt Chamberlain siguen siendo la mayor cantidad de tantos anotados en un Juego de Estrellas.

La semana perfecta (1988)

En resumen, Michael Jordan se llevó la corona en uno de los mejores concursos de clavadas de todos los tiempos, enfrentando a Dominique Wilkins, quien había vencido a Michael en 1985. Al día siguiente, frente a su público, ganó su primer MVP del Juego de Estrellas adjudicándose 40 puntos, ocho rebotes, cuatro robos y cuatro bloqueos.

El maestro (2000)

Antes de que Jeremy Lin asombrara a todos y se inmortalizará como “Linsanity”, estaba otro hombre, “Vinsanity”, por Vince Carter. Un nombre nacido de este concurso de clavadas. Carter mostró un catálogo repleto de molinos de viento y volteretas en la competencia de clavadas, recordada como la más increíble de todos los tiempos.

Un último truco (1992)

Meses después de anunciar al mundo que había contraído el VIH y estaba a punto de abandonar la NBA, Earvin “Magic” Johnson fue votado como titular para el Juego de Estrellas, donde sus compañeros lo abrazaron de todo corazón. Naturalmente, “Magic” se encontró con el momento sentimental en lo que inmediatamente fue una escena que pasaría a la historia de la NBA.

ESTRELLAS EMERGENTES

Resto del mundo domina a Estados Unidos

El serbio Bogdan Bogdanovic y sus compañeros del resto del mundo cosieron a triples (23/56) a la plantilla estadounidense por 155-124 en el encuentro de las denominadas “Rising Stars”, previo al Juego de Estrellas de la NBA.

El jugador de los Kings de Sacramento fue designado el Jugador Más Valioso del encuentro con 26 puntos y seis asistencias en 22 minutos.

“Gracias a los fans y a los Kings por darme la oportunidad de jugar en la NBA. Esta es una Liga muy competitiva y disfrutar hoy aquí es todo lo que uno puede pedir”, indicó el MVP tras recoger el premio de manos de Chris Webber, ex miembro de la franquicia californiana.

En su equipo también destacó su compañero en los Kings, Buddy Hield, con 29 tantos.

Llovieron los “alley-oops” y los triples ante unas defensas prácticamente inexistentes, como suele ser habitual en este tipo de duelos. Aun así, fue notable la entrega de hombres como Jaylen Brown, máximo artillero con 35 puntos, y Kyle Kuzma, con 20 tantos.

El equipo de EU lució un uniforme inspirado en el de los Lakers de Minneapolis, mientras que el Team World apostó por uno en homenaje a los Braves de Buffalo (la sede original de la franquicia de los Clippers antes de desplazarse a San Diego y, finalmente, a Los Ángeles).

Los locales Kuzma y Brandon Ingram (también Lonzo Ball, que llegó a calentar con el equipo) fueron los más ovacionados en las presentaciones y acudieron con la mejor de sus sonrisas a pesar de que no hacía ni 24 horas que habían disputado un partido de temporada regular frente a los Timberwolves de Minnesota.