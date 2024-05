El portero de los Potros de Hierro del Atlante, Humberto “Gansito” Hernández no pudo ocultar su felicidad por haberse coronado frente a los Leones Negros de la UdeG en la Final disputada en el Estadio Jalisco. Reconoció cierta tristeza por el hecho de que no exista un ascenso deportivo, dejando todo en manos de los directivos.

“Ahorita no duele la verdad, ahorita somos campeones y ya es cosa de que la gente de pantalón largo, los directivos se pongan de acuerdo, pero siempre lo he dicho, ve al barrio en domingo a las 10:00 de la mañana o a jugar una Final y no es nada más que el orgullo, el ser mejor y una vez más demostramos que este equipo es el mejor de la división”, señaló.

El cancerbero recordó su época como jugador de la UdeG, en donde incluso se convirtió en un jugador muy seguido por los aficionados universitarios, reconocido como uno de los artífices de aquel 2014 cuando lograron el ascenso al máximo circuito.

“Estoy contento la verdad, todos saben lo que viví acá, soy muy respetuoso con ellos, me trataron muy bien, en lo personal estoy muy agradecido, pero así es el futbol, cada quien defiende una playera diferente y hay que estar ganar, hay que estar agradecidos con Dios y felicitar a la UdeG, es un digno rival, bien dirigido, con muchos jugadores de experiencia, muy buena directiva y cualquiera que hubiera ganado, la verdad el que ganaba iba a ser el futbol”, dijo.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV