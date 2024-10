Matías Almeyda, el último entrenador en salir campeón con Chivas, ha expresado de forma contundente que no está entre sus planes volver al equipo de Guadalajara. El argentino actualmente se encuentra dirigiendo en el AEK de Atenas, en la liga de Grecia.

El ‘pelado’ dejó claro que todo lo que se platica en los medios de comunicación mexicanos es falso.

“Para México: llevan más de un mes escribiendo. Chivas es un club grande. En dos años y medio llegamos a 7 finales y ganamos cinco títulos. Queda algo. Lo que se ha escrito es mentira. No tengo tiempo. Mi energía siempre es que gane el AEK. No miento ”, declaró el estratega argentino.

Matías Almeyda ya había recibido ofertas en el pasado, pero fueron rechazadas para así continuar con el club griego.

“La gerencia se enteró primero. No voy de atrás. Así es como opero. Así que ahora mismo no tengo ninguna sugerencia de nadie. Si Dios quiere, seré el entrenador del AEK durante mucho tiempo ", aseguró Almeyda.

El entrenador ha declarado constantemente que “encontró su lugar” en el AEK, y le gustaría mantenerse en el equipo por varios años más.

"Siempre es importante cuando los resultados no salen es importante tener ese apoyo. Lo apreciaré por siempre. El valor y la forma en que somos evaluados en función de los resultados siempre se puede reducir. Es normal. Me hace feliz que la gente de AEK me demuestre su cariño. Cuando los resultados no son positivos, en el camino que camino me saludan y me dicen palabras cálidas . Para mí es importante”, concluyó.

El argentino fue el último entrenador en conseguir levantar un título de liga con el Club Deportivo Guadalajara, en el torneo Clausura 2017.

MBV