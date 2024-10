Los malos resultados, incluido el último lugar en el Gran Premio de México, han hecho que los rumores sobre la salida de Sergio “Checo” Pérez del equipo austriaco Red Bull crezcan cada vez más, a lo que el propio piloto tapatío se encargó de negar y de desmentir.

“No, para nada. Son solo rumores. También es necesario que haya un poco más de profesionalismo por parte de los medios, que no se difundan rumores como ese ya que, al final, los que pierden credibilidad son ellos, porque me verán en Las Vegas, me verán el año que viene. No soy yo el que se preocupa por eso”, dijo el conductor en el previo del Gran Premio de Brasil que se llevará a cabo este fin de semana.

Y es que el propio Helmut Marko, asesor de Red Bull, había dicho que Pérez Mendoza no tenía asegurado su asiento para el 2025, a lo que “Checo” respondió: “Bueno, yo sí sé que lo estoy. Es todo lo que puedo decir”.

Por otro lado, Sergio Michel Pérez reconoció que su auto tuvo una serie de problemas en el Gran Premio de México que se corrió la semana pasada, además de una serie de errores de los cuales ya aprendieron y espera que para Interlagos el resultado pueda ser diferente.

“Entendimos muchos de los problemas que tuvimos en México. Mis primeras diez vueltas se veían bien y competitivas. Entendimos algunos de los problemas, pero no está muy claro cómo podemos resolverlos. Así que ya veremos. Creo que mañana tendremos una idea bastante clara de dónde estamos”.

Este fin de semana se correrá la penúltima parada de la Fórmula 1 en el continente americano, con el Gran Premio de Brasil con un formato de carrera sprint, por lo que hay más puntos en disputa, buena noticia para los pilotos que compiten por el título en el mundial de pilotos, como Max Verstappen, Lando Norris y Charles Leclerc.

Todo comenzará este viernes con la única prueba libre, para luego dar paso a la sprint shootout; el sábado se correrá el sprint, así como las pruebas de clasificación, mientras que el domingo será la carrera en el Gran Premio de Brasil.

