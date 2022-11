No decepcionó, no se esperaba mucho y fue lo que sucedió. Las expectativas no eran muy altas, ya que este tipo de partidos suelen ser intensos, mal jugados y poco atractivos. Atlante y Celaya disputaron el juego de Ida de la Final de la Liga de Expansión MX y el marcador terminó empatado sin goles.

En partido disputado en el Estadio Azulgrana en la Ciudad de los Deportes en la CDMX, los Potros perdonaron a los Toros dirigidos por Francisco Ramírez, al fallar un par de jugadas claras cerca del final, además de que al minuto 86, Jonathan Gerardo Martínez vio el tarjetón rojo, dejando al Atlante con un hombre menos por lo menos 10 minutos, y no podrá jugar la Vuelta el próximo sábado en el Estadio Miguel Alemán Valdez.

Los cajeteros se llevaron así, un resultado hasta cierto punto positivo, ya que según lo visto durante los poco más de 90 minutos en el terreno de juego, no se lanzaron con todo por el triunfo, por el contrario, buscaron aguantar los embates de los Potros de Hierro, que por más que intentaban atacar, se topaban con pared ante una buena defensa.

El villano del encuentro fue el volante del Atlético Celaya, Jesús Miranda, ya que solo estuvo en la cancha 38 segundos, ya que en ingresó de cambio cerca del minuto 93 y de inmediato se hizo expulsar, por lo que no podrá jugar la Vuelta.

Así, la igualada les sabe más dulce que amarga a Celaya que ahora recibirán al Atlante en casa a las 17:00 horas buscando el título de la división de plata del futbol mexicano. En caso de que el empate persista, se tendrán que ir a tiempos extra y penales para definir al campeón del Apertura 2022 de la Liga de Expansión.

JL