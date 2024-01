Los Charros de Jalisco sacaron la casta en Sinaloa y le pegaron a Mazatlán en el segundo duelo de la serie de Playoffs, esto con una pizarra de 4-2 que le permitirá a los tapatíos buscar el pase a Semifinales dentro del parque de pelota de Zapopan.

Lo que había sido un gran duelo de picheo vino a romperse hasta el final del segundo tercio del encuentro, pues fue justo en ese momento que la ofensiva de los Charros de Jalisco recobró la memoria ante Mazatlán y trajo el rally que a final de cuentas terminó por emparejar la serie de Postemporada.

Para ser específicos fueron cuatro las rayitas que llegaron para Jalisco en ese momento del encuentro, siendo Fernando Flores el encargado de encaminar la victoria tapatía con un doblete productor que rompió el cero en la pizarra gracias al arribo de Maikel Serrano a la registradora.

Aquello fue un momento de gracia para unos Charros que se han topado con pared en casi todas las oportunidades en que se han visto las caras con Venados, y como si se tratara de reafirmar las esperanzas blanquiazules, ahora fue Jack Mayfield quien pegó el doblete que trajo la segunda carrera de Jalisco en los spikes de Fernando Flores.

Con un par de carreras arriba pero conscientes del potencial de Venados, José Rojas y Christian Villanueva se encargaron de poner tierra de por medio en el tanteador impulsando cada uno otra rayita más para Jalisco.

Rojas con un elevado de sacrificio y el ex de los Padres de San Diego con un sencillo remolcaron a Julián Ornelas y a Mayfield respectivamente, dejando así la mesa servida para que Charros completara la obra y regresara a Zapopan con la serie igualada a un triunfo por bando.

Sin embargo, Venados no cedería tan fácil, y justo en la séptima entrada un viejo conocido de Jalisco se encargó de remar contra corriente: Alex Liddi, el ex tolete blanquiazul, pegó un extrabase con el que Randy Romero timbró por primera ocasión en el encuentro.

Luego de esto Niko Vásquez conectó un elevado de sacrificio que el mismo Liddi aprovechó para ponerse a dos carreras del empate.

Una vez en la novena el drama se apoderó del encuentro, pues mientras que Charros no logró hacer más daño con el madero, por Venados un emergente Carlos Figueroa, otro ex Charro, llegó a pisar la intermedia sin ningún out en la pizarra.

Por fortuna para Jalisco Josh Green logró salir del apuro y enfrentó a Romero, Liddi y Ramiro Peña sin recibir daño para cerrar de gran forma el duelo y apuntarse el salvamento, esto mientras que Alemao Hernández fue el triunfador al lanzar por cinco entradas completas en las que no permitió carrera alguna.

Ahora las emociones se trasladarán a Jalisco, lugar donde a partir del próximo jueves se disputarán los juegos tres, cuatro y cinco de esta serie de Playoffs por el pase a las Semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), y por lo tanto Charros tiene la difícil pero posible encomienda de ganar tres en casa para no tener la necesidad de regresar al Puerto.

