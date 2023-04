Virginia Ramírez, exconductora de la desaparecida cadena deportiva TDN, específicamente para el programa "Zona Tigre", reveló que ahora gana más dinero como modelo de la plataforma OnlyFans. Pero no sólo eso, también confesó que tuvo trato directo por proyectos televisivos y que más de alguno le "tiró la onda".

Quien también se dijo aficionada de Tigres, Virginia Ramírez recordó en el programa SagaFut que algunos jugadores le hacían propuestas para acceder a alguna entrevista.

"Siempre fue trabajo, pero es difícil como mujer porque muchos (jugadores) les decías: 'Oye, ¿me puedes dar una entrevista?', y me decían: 'Sí, pero después nos vamos a cenar'", dijo.

Aunque los anfitriones del programa, entre ellos Jorge "El Burro" Van Rankin, le insistieron para que revelara el nombre de algunos de los supuestos futbolistas, Virginia Ramírez se negó a dar muchos detalles por respeto a las mujeres que resultaran afectadas.

Sin embargo, entre las anécdotas contó que cuando conoció en persona al jugador al que ella considera el "más guapo de México", André-Pierre Gignac, este la "barrió de arriba a abajo".

Sobre el desplante, la exconductora contó:

"Es bien mam... Gignac. Lo conocí en un lugar donde estaba sentado con un libro dizque leyendo, pero en realidad estaba en su celular, solo se hacía g... Me acerqué para pedirle una fotografía, literal me barrió de arriba a abajo e hizo un gesto como de '¡Meh!', y yo estaba en mis mejores épocas. Así me vio, me barrió", dijo Virginia Ramírez.

POR SI TE INTERESA: ¿Cómo va tu equipo? Así marcha la Liga MX tras la J16 del Clausura 2023

OF