Apenas se han disputado dos Jornadas del Apertura 2022 y ya hemos tenido partidos espectaculares, dignos de la Fase Final de la Liga MX. El Santos vs Monterrey de la Fecha 1, el Toluca vs Atlas de la Jornada 2 e incluso el León vs Pumas, son solo algunos de los partidos que han generado que este sea el mejor inicio goleador de un campeonato en los últimos 18 años.

Tan solo en la Jornada 1, se marcaron 29 goles entre los 9 partidos que se disputaron. Esto significó el mejor inicio en 12 años. Para la Fecha 2, esta tendencia se mantuvo y es que se registraron 27 tantos en los nueve juegos.

En total, se han marcado 56 goles en 18 partidos. Para encontrar una mejor cifra debemos remontarnos al Apertura 2004 donde hubo 58 goles producto de los primeros 18 partidos del torneo.

Hasta el momento, el Apertura 2022 tiene un promedio de 3.1 goles por partido. Del total de los 56 goles, 25 han sido anotados por el equipo local y 31 por el conjunto visitante según datos compartidos por la propia Liga MX.

Chivas es el único equipo de la Liga MX que no ha marcado todavía en el Apertura 2022.

