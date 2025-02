Fernando Gago y Martín Anselmi son dos nombres que han resonado en el futbol mexicano de manera importante. Ambos, en diferentes momentos y circunstancias, decidieron abandonar sus proyectos deportivos con Chivas y Cruz Azul, respectivamente, para perseguir sueños que anhelaban cumplir. Sin embargo, la travesía no ha sido fácil, y actualmente enfrentan duras críticas por el desempeño de los conjuntos que ahora dirigen.

Boca Juniors, sin brillo en 2025

Fernando Gago tomó la decisión de salir del Guadalajara para embarcarse en la aventura de dirigir al equipo de sus amores, Boca Juniors. Su abandono tan abrupto y rodeado de mentiras sorprendió a todo el balompié azteca, no solo a los seguidores de Chivas.

Con el Xeineze llegó en octubre del 2024, hasta el momento, ha dirigido 22 partidos con saldo de seis derrotas, 11 victorias y cinco empates. Sin embargo, ha consumado dos grandes fracasos: el primero, ser eliminado en semifinal de la Copa Argentina del año pasado en manos del Vélez Sársfield, y el segundo, quedarse en segunda ronda de la Copa Libertadores 2025, tras ser superado en tanda de penales por el Alianza Lima, pero lo peor es que también perdió la oportunidad de disputar la Copa Sudamericana.

Ante este panorama, Boca Juniors, que está acostumbrado a pelear toda competición, tanto nacional como internacional, tendrá que conformarse en el 2025 con pelear torneos locales como la Liga y Copa, y fuera de suelo argentino solo podrá competir en el Mundial de Clubes.

Porto, lejos de lo esperado

Por otro lado, Martín Anselmi, quien había logrado que Cruz Azul volviera ser una escuadra protagonista, se encontró en una encrucijada similar. Decidió dejar el equipo mexicano para perseguir el sueño de dirigir en Europa.

Sin embargo, al igual que Gago, Anselmi no ha encontrado la manera de que Porto tenga un desempeño destacable. En siete partidos frente al equipo portugués acumula cuatro igualadas, dos victorias y una derrota. No obstante, el argentino no logró que el Porto se mantuviera con vida en la Europa League, siendo víctima de la Roma en dieciseisavos al ser derrotados por 4-3 en el global y eliminados del torneo.

Por si fuera poco, los dragones cada vez corren más peligro de salir de los puestos que brindan un cupo directo en las competencias internacionales de jerarquía como Champions o Europa League, ubicándose en el tercer lugar de la tabla con 47 puntos, a seis unidades del Sporting y Benfica que se posicionan en el primero y segundo peldaño, respectivamente.

