Ni el cálido aliento de la afición local, ni sacar ventaja en el primer set y presentar dominio sobre sus contrincantes pudieron encaminar a la pareja conformada por la mexicana Renata Zarazúa y la argentina María Carlé a la victoria. Desde la cancha 1 del Yucatán Country Club fueron sorprendidas por la estadounidense Sabrina Santamaria y la china Tang Qianhui, quienes consiguieron una voltereta épica eliminándolas del Mérida Open AKRON 2025 por parciales de 6-2, 4-6 y 7-10.

De un momento a otro, todo se desmoronó para la dupla Zarazúa-Carlé. Comenzaron dejando buenas sensaciones sobre la cancha dura, porque a pesar de que dejaron escapar algunos puntos en el inicio y las adversarias dieron el primer golpe, esto no impidió que Renata y María tomaran el control para remontar.

El trámite del partido parecía sencillo y con todo a favor de las locales. En el segundo episodio llegaron a tener una superioridad de 4-2, pero Sabrina y Tang lograron romper tres saques con lo que consiguieron games en fila para poner la balanza de su lado a 4-5. A partir de ese momento, en el ambiente se sentía la tensión y el temor de que mentalmente se vinieran abajo.

Y, finalmente, sucedió. En el capítulo decisivo, Santamaria y Qianhui se enracharon acumulando un par de puntos que les permitió tener el poder. Con Renata y María superadas por sus propios errores, la estadounidense y la asiática se fortalecieron por las debilidades de sus adversarias para llegar primero a los 10 puntos que les cedieron su pase a los Cuartos de Final del Mérida Open.

La mexicana acepta que fue su error

“La verdad, sentí que se me fue un poco el ritmo. Al principio estábamos jugando muy bien las dos, de repente bajé mi nivel y en el segundo set cometí errores muy forzados. Como siempre digo, las ganas de ganar en México a veces me juegan un poco en contra y, obviamente, traté de ayudar a María, pero ella no podía sola”, comentó Renta Zarazúa.

SV