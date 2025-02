Hugo Sánchez rechazó ser el remplazo de Gustavo Lema en Pumas

Tras la salida de Gustavo Lema como director técnico de Pumas, ya circulan los nombres de quienes podrían ser sus posibles sustitutos. Uno de los candidatos para el banquillo de los universitarios es Hugo Sánchez, una de las leyendas más importantes del club y quien ya ganó un bicampeonato de la Liga MX como entrenador del equipo.

Después de caer derrotados con un marcador de 4-2 frente a los Xolos de Tijuana, los Pumas de la UNAM comunicaron que Gustavo Lema dejó su puesto como entrenador, así como con todo su cuerpo técnico .

En el programa de la cadena ESPN, Futbol Picante, Hugo Sánchez analizó la situación del equipo, y aunque descartó la posibilidad de llegar al banquillo de Pumas como entrenador, señaló que el cambio de entrenador favorecerá al plantel.

“No, no estoy listo. Estoy listo para una aventura más importante como un Mundial, una Selección Mexicana, pero para un equipo mexicano ahora mismo no . No es que le diga no. Yo soy puma de corazón y puedo colaborar, construir, y apoyar a Pumas toda mi vida porque yo soy de ahí, entonces ser técnico ahora mismo no es conveniente”, dijo Sánchez.

¿Quién podría ser el nuevo entrenador de Pumas?

Uno de los nombres más sonados para ser el nuevo entrenador de Pumas es Jaime Lozano, quien conoce la institución. Ante esto, Hugo Sánchez mostró su apoyo para el estratega y tiene confianza en que podrá hacer un buen trabajo con los universitarios.

“ Yo no dudo, nadie debe de dudar, Jaime dirigió a la Selección Mexicana y resulta que ya ha tenido una preparación. No le dejaron llevar a buen puerto el proyecto ”, concluyó la leyenda del futbol mexicano.

MBV