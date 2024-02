Elvio Rojas, representante del nuevo jugador del Toluca, Juan Escobar, aseguró que los dirigentes de Cruz Azul le rogaron al defensor paraguayo que no abandonara al equipo cementero.

Escobar fue presentado en Toluca luego de que en Cruz Azul perdió su lugar hasta como capitán por diferencias con el nuevo técnico Martín Anselmi.

En entrevista con una radio paraguaya, el representante indicó que los directivos de La Máquina rogaron para que Escobar no dejara el club.

"El paraguayo es muy sentimentalista. Lo que más nos dolió fue ver a los funcionarios del Cruz Azul llorando y pidiendo a Juan Escobar que no se vaya del club", explicó a la estación "Deportes Uno 650".

Dejó en claro que el motivo de la salida de Escobar fue porque no le aseguraron la titularidad en el equipo, no por haber insultado al entrenador.

"La equivocación del DT del Cruz Azul fue no tener en primera línea a Juan Escobar, que ya ganó todo ahí. Le dijo que iba a pelear el puesto con los otros defensores, que no tenían ni el 50% del nivel de él", comentó el agente.

Aseguró que hubo ofertas de varios equipos en México por el jugador. "Los cuatro equipos más grandes de México estaban ahí esperando por él. Fue mucho más difícil salir que encontrarle equipo. No hay bien que por mal no venga, vino a aparecer este tema del técnico de Cruz Azul".

Hasta el mismo América, según el promotor, estuvo interesado en el defensor: "Eso es lo que nos reconforta, la novela acabó bien. De 18 equipos de México, 14 me llamaron. Seguramente los cuatro que no llamaron, no conocen su contrato. Con el América estuvimos muy cerca".

