La amabilidad con la que siempre se había manejado Andrés Lillini se comienza a descomponer. El argentino ya no saca frases vendedoras de libros para hablar en conferencias, hoy se siente presionado, abrumado porque las cosas en Pumas, ya no le salen.

Cuando se le inquirió sobre el por qué en sus alineaciones, sostiene a jugadores extranjeros en vez de la cantera, subió el tono y no aceptó de buen agrado la pregunta.

"Confío en los extranjeros porque no hago diferencia entre extranjeros y fuerzas básicas. Para mí no hay diferencias entre ellos, la prensa lo ve así para tratar de hacer daño. Yo no hago un partido para que me corran para después irle a pedir trabajo a los delanteros. Esa pregunta no la acepto. No hay quien confió más en los mexicanos que yo, nunca he jugado con más extranjeros que con mexicanos".

Pero la realidad es que el tiempo parece que se reduce para los universitarios: "La carne al asador le metí desde la primera fecha. Tenemos que tratar de mejorar rápidamente y los que están bajos de confianza resurgirlos, y el responsable en hacerlo soy yo. Nosotros tenemos que ganar por nosotros porque el club debe de estar en las primeras posiciones, para eso somos contratados".

Aceptó que la falta de gol es grave: "Nos cuesta mucho hacerlo. Nos cuesta mucho todo, y esto es por goles y los tenemos que hacer. Hemos perdido los duelos individuales y ahí vinieron los goles. Es un inicio complicado para mí y futbolistas, pero asumimos hasta las últimas consecuencias. Nos queda sacarlo adelante, sigo confiando que los futbolistas lo pueden hacer, si no fuera así daría un paso al costado sin ningún problema".

Se le preguntó si se sentiría representando por lo que hace el equipo en la cancha: "¿Si me sentiría por lo que quieren hacer dentro del campo de juego? sí por lo que se intenta hacer, y no por los resultados. El verdadero aficionado de Pumas seguro le gustó lo que vio contra Atlas, pero sabemos que esto es de resultados".

La falta de resultados "me hace sentir mal, y mal por el jugador. He elegido un once inicial por lo que se hace en la semana y se busca revolucionar con los cambios. Si uno no llegara al área estaríamos en verdad preocupados. Cuando esto se tranquilice se tiene que buscar sacar la presión para marcar, pero tenemos que ser sólidos para mejorar en todos los sentidos. No estoy improvisando, quizá saqué al "Chispa" Velarde de su posición natural, estoy de acuerdo, hay que poner lo que ustedes saben dentro de la cancha, porque si no, esto no va a funcionar".

JL