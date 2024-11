El viernes de esta semana arranca la décimo séptima jornada de la Apertura 2024 de la Liga MX, la cual definirá los seis clasificados directos a liguilla, de los cuáles tres permanecen aún disponibles; siendo América uno de los aspirantes a hacerse con uno de los pases, aunque no depende únicamente de tener un buen rendimiento esta próxima semana.

Hasta ahora, Cruz Azul, Tigres y Toluca ya cuentan con su ingreso asegurado a la Fiesta Grande , sin embargo, las posiciones que los siguen, aún podrían verse alteradas en la última de las diecisiete jornadas, donde Pumas, Monterrey, América y el Atlético de San Luis, necesitan hacer las cosas bien y que sus oponentes se equivoquen.

¿Qué necesita América para clasificar?

En el caso de las Águilas, tras su empate con Xolos y su victoria ante el Pachuca, el club América está obligado a ganar su siguiente encuentro, si es que quiere mantener viva la posibilidad de clasificar directo a liguilla, sumando un total de 30 puntos.

Además de lo anterior, los capitalinos necesitan que Pumas, Rayados y Tuneros empaten o pierdan en sus próximos partidos, aunque en el caso de que el Atlético de San Luis pierda frente a Chivas, los rojiblancos se quedarían con apenas 28 puntos en el marcador.

¿Cuándo es el último partido del América?

Con lo anterior, el panorama para los Azulcrema es complicado más no imposible , ya que en caso de que todo le saliera mal la próxima semana, aún tienen la oportunidad de hacerse con uno de los lugares restantes, solo que no será de manera directa y deberá pelear por él en el Play In.

El siguiente y último encuentro del América se disputará este sábado 9 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.

JM