Gabriela Agúndez lamentó su desempeño en la final mixta de la Copa Mundial de Clavados

La clavadista mexicana, Gabriela Agúndez tuvo un cierre complicado en las últimas dos etapas de la Final Mixta en la Copa Mundial de Clavados, después de que cometió dos errores que impidieron el medallero para la delegación nacional.

La deportista olímpica mexicana aseguró que analizará lo ocurrido esta tarde en el Centro Acuático Code Metropolitano, ya que reconoce que tiene margen de mejora. Mañana, buscará corregir el tropiezo de este viernes y mejorar su desempeño.

“Pues creo que más que errores técnicos, justamente el sentir la competencia. Digo, uno a veces por más experiencia que tenga, siempre pueden salir errores también, entonces pues hoy me tocará analizarlo con la almohada, analizar qué fue lo que sucedió hoy, lo que sucedió con mis clavados técnicamente, también emocionalmente, esto para mañana justamente poder mejorar, porque sé que hay rango de mejora en esos clavados. Fue un día que las cosas no me salieron como yo quería que me salieran, entonces mañana vamos a mejorar, estoy segura”, señaló.

De igual manera, aseguró que tuvo un gran respaldo por sus compañeros, luego de que recibió un gran impulso, ya que es algo que le puede pasar a cualquiera.

“Pues nada, nada más así como de, pues no pasa nada, o sea, al final sabemos que todos queremos que nos vaya bien. Sabemos que todos somos México y que sea como sea que nos vayan, nos vamos a apoyar, estamos para apoyarnos, impulsarnos los unos a los otros y sabemos cómo es esto, creo que más que otras personas, entre nosotros mismos nos entendemos y entre nosotros mismos nos apoyamos porque a todos nos puede pasar”, agregó.

Por su parte, Osmar Olvera aseguró que se encuentra motivado por lo que viene este domingo y se mostró satisfecho por su desempeño en el equipo mixto.

“Sin duda estoy motivado por el día domingo. Estoy seguro que va a ser un gran día y espero que toda la gente esté apoyando, así como lo han hecho estos días.

“Yo estoy satisfecho con lo que hice, sobre todo con el aporte al equipo. Es un equipo mixto, así que así pasa a veces. Se tiene que pensar, a lo mejor, si cambiar algunos clavados o cuál sería la estrategia para la próxima competencia de equipo mixto”, concluyó.

MF