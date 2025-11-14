Leyendas mundialistas realizan ‘cascarita’ en el centro de Guadalajara

Este viernes por la noche fue presentada la campaña “Guadalajara es Mundialista” en el Centro Histórico, con un partido amistoso entre figuras del fútbol y exfutbolistas mundialistas de México.

El encuentro se llevó a cabo en la Avenida Alcalde, donde alrededor de mil 200 aficionados se dieron cita para ver a sus ídolos disputar la tradicional ‘cascarita’.

Los exfutbolistas que participaron en el partido fueron: Oswaldo Sánchez, Joel Sánchez, Jair Pereira, Carlos Salcido, Alberto Medina, Manuel Negrete, Jonny Magallón, Salvador Carmona, Adolfo Bautista, Pavel Pardo, Ramón Morales, Damián Álvarez y Benjamín Galindo.

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, fue la encargada de presentar el evento, además de dar la patada inaugural del partido.

“Con este partido damos inicio a nuestra campaña, pero sobre todo al arranque para vivir el Mundial en Guadalajara. Los invito a disfrutarlo, a hacer comunidad y a que el Mundial sea un pretexto para unir más a las tapatías y los tapatíos. El próximo año vendrán miles de personas de todos los rincones del mundo, y estoy segura de que se encontrarán con una tierra maravillosa y gente increíble, porque así somos los tapatíos”, señaló.

La afición se mostró entregada a sus ídolos, pidiendo autógrafos, fotos y apoyando desde las gradas a las figuras que dieron gloria a Guadalajara y representaron a México en la Copa del Mundo.

El encuentro terminó empatado 4-4. Por el equipo blanco anotaron Jair Pereira, Alberto Medina y un doblete de Carlos Salcido, mientras que por el equipo verde marcaron Jonny Magallón, Adolfo Bautista y un doblete de Ramón Morales.

Al final, el arquero mundialista en Alemania 2006, Oswaldo Sánchez, aseguró que disputar un partido en el Centro Histórico de Guadalajara fue un sueño hecho realidad:

“Estar aquí es un sueño. Nos halagó muchísimo la invitación, porque estar en el corazón de Guadalajara, donde de niño me traían mis padres a pasear en calandrias, es muy especial. Para mí, esto es totalmente emblemático: una cancha hermosa frente a nuestra catedral y el Centro Histórico. Es espectacular. Somos Guadalajara, somos organizadores, y me siento un tapatío muy orgulloso de mi ciudad”, concluyó.

