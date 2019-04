Leandro Cufré, con futuro incierto

Son ya cinco partidos desde que llegó a dirigir al Atlas, cuatro de Liga MX y un amistoso en Estados Unidos, y está en puerta la planeación del próximo Torneo Apertura 2019, sin embargo el actual director técnico de los Zorros, Leandro Damián Cufré, todavía no tiene bien definido si se quedará o no en el equipo al finalizar el certamen actual, esto debido a que aún no se sienta a platicar con la directiva sobre el tema.

Cufré debutó ante Toluca con derrota en la Jornada 11, después logró un par de triunfos de manera consecutiva ante Santos y Veracruz y nuevamente perdió, ahora ante Necaxa, lo que mandó a los rojinegros a ver la Liguilla por televisión, ya que las esperanzas de clasificar son prácticamente nulas.

“Sí hay una plática pendiente (con la directiva), hay muy buena relación con ellos por la dinámica de trabajo, pero de momento no por lo que fue el trajín de estas semanas, nos enfocamos directamente al plantel que tenemos; estar pensando más allá sería un poco complicado, porque tenemos tres ‘finales’ qué disputar y hay muchos jugadores que se tienen que definir y tenemos una idea, junto a la directiva, del plantel que se puede tener para el próximo torneo, esté yo o no, eso es indiferente”.

En caso de que Cufré se quede en el banquillo rojinegro, sabe que deben planificar, ver qué jugador se puede quedar y cuál tiene sus minutos contados en la institución.

“Creo que ya tenemos una idea importante de con quién podemos contar y con quién no para el próximo campeonato, eso es lo que queremos decirle a la directiva y si seguimos nosotros, sería fabuloso hacer algo en conjunto”.

Sobre su próximo compromiso ante el León, Cufré señaló que los rojinegros no saltarán como víctimas el próximo sábado por la tarde.

“Estamos convencidos de que se le puede hacer daño a León, tenemos una estrategia preparada para esta semana, sabiendo que se le puede hacer daño al rival y así como le queremos hacer daño a León, intentamos preparar cada semana como si fuera una final y combatir lealmente con el rival en turno”.

Por último, aclaró que Nicolás Pareja viajó a Estados Unidos en días pasados para revisarse una lesión en la cadera.