Lo que resta del partido entre Chivas y Cincinnati tendrá que jugarse este viernes al mediodía, debido a que la tormenta eléctrica que se suscitó sobre el TQL Stadium no cedió con su fuerza y el encuentro se vio imposibilitado de jugarse ante el riesgo que representó.

Corría el minuto 60’ cuando en las pantallas del estadio apareció un mensaje que solicitaba a los aficionados resguardarse ante las inclemencias climatológicas. Asimismo, al árbitro se le solicitó detener el juego para que los jugadores y cuerpo técnico fueran a los vestidores, evitando de esta manera correr algún riesgo sobre el campo.

Primero se informó que serían mínimo 60 minutos de espera para que la lluvia bajara su intensidad, cosa que no sucedió; por lo que se informó que darían otra media hora más para poder reanudar las acciones y tampoco hubo respuesta. Tuvieron que pasar más de tres horas para que las autoridades pudieran dar resolución.

Pasadas de las 23:00 horas se anunció que el encuentro no podría finalizarse el día de hoy porque la tormenta eléctrica no se detuvo, complicando el estado de la cancha. Aunque tanto los jugadores de Cincinnati como de Chivas estaban en su disposición de acabar el partido, pero simplemente el clima no lo permitió.

Hasta antes de que se suspendiera el duelo, Cincinnati se mostraba muy cómodo sobre el campo, eran amos y señores del balón, teniendo todo a su favor con un marcador de 2-0, además de la ventaja numérica de los jugadores. Mientras que Chivas sufrió bastante en el primer tiempo, porque para el minuto 8’ el Rebaño ya se encontraba con los dos tantos en contra y para antes de irse al medio tiempo, Gilberto “Tiba” Sepúlveda fue expulsado.

Sin embargo, hubo una jugada polémica en el área local cuando Roberto “Piojo” Alvarado sacó un disparo que terminó estrellándose en el antebrazo del defensor Ian Murphy, no obstante, el árbitro decidió no sancionar la acción con penal, puesto que consideró que no había argumentos suficientes.

Un tema para tener en cuenta es que los rojiblancos tienen su segundo compromiso pactado de la Leagues Cup para este lunes 31 de julio para enfrentarse ante Sporting Kansas City a las 20:00 horas, cerrando la fase de grupos y complicándole un poco la situación a Chivas.



ALINEACIONES

CHIVAS

PORTERO

27 José Raúl Rangel

DEFENSAS

26 Cristian Calderón

13 Gilberto Orozco

3 Gilberto Sepúlveda

2 Alan Mozo

MEDIOS

15 Erick Gutiérrez

20 Fernando Beltrán

5 Víctor Guzmán

DELANTEROS

207 Yael Padilla

(46’ 4 Antonio Briseño)

14 Ricardo Marín

(46’ 10 Alexis Vega)

26 Roberto Alvarado



CINCINNATI

PORTERO

1 Alec Kann

DEFENSAS

4 Nick Hagglund

21 Matt Miazga

32 Ian Murphy

MEDIOS

28 Raymon Gaddis

5 Obinna Nwobodo

8 Marco Angulo

31 Álvaro Barreal

DELANTEROS

19 Brandon Vázquez

10 Luciano Acosta

9 Aaron Boupendza

CT