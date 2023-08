Leagues Cup 2023: partidos de octavos de final que van por TV abierta hoy 8 de agosto

Querétaro, Miami y Charlotte ya tienen un lugar en los cuartos de final de la Leagues Cup, y hoy se disputarán los juegos que definirán a los cinco lugares restantes.

La Liga MX tiene la oportunidad de equilibrar el número de representantes en el torneo, pues con un lugar asegurado por el duelo entre Tigres y Monterrey, si America y Toluca ganan sus partidos, quedarán cuatro equipos mexicanos y otros tantos de la MLS.

La jornada comenzará a las 18:00 horas con tres encuentros: Toluca vs. Minnesota, Filadelfia vs. Red Bulls de Nueva York, y América vs. Nashville.

A las 20:00 horas una edición más del clásico regio, Tigres vs. Monterrey; y para finalizar, a las 20:30, el LAFC de Carlos Vela se enfrentará al Real Salt Lake.

Todos los partidos se transmitirán en el LS Season Pass de Apple TV.

¿Cuáles partidos se transmitirán por televisión abierta?

HOY EN TV

Toluca vs Minnesota United

18:00 horas / Azteca 7

América vs. Nashville SC

18:00 horas / Televisa 9

Tigres vs Monterrey

20:00 horas / Azteca 7