LeBron James exige que se disculpen con Colin Kaepernick

Hace algunas semanas, Roger Goodell, comisionado de la NFL, reconoció que pudieron haber hecho más por las protestas pacíficas en el pasado y apoyó la idea de que algún equipo contrate a Colin Kaepernick; sin embargo, nunca se disculpó con él.

Aunque muchos lo pasaron por alto, LeBron James, el basquetbolista más influyente de la época, lo guardó como una cuenta pendiente y recién la sacó a relucir.

"No estoy en esos vestuarios, pero no he escuchado una verdadera, oficial disculpa para Colin Kaepernick sobre lo que estuvo atravesando y lo que trataba de decirle a la NFL y al mundo, acerca de por qué se estaba arrodillando como jugador de los 49ers", dijo, en entrevista con Bloomberg.

Si bien el 'Rey' ha apoyado causas filantrópicas desde su arribo a la NBA hace más de una década, fue la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo la que impulsó su inserción en la lucha contra el racismo.

Es cierto que recientemente ha liderado el movimiento en el deporte, pero el alero de los Lakers no ha dejado de ceder el crédito al quarterback que perdió su trabajo tras la temporada 2016.

"Veo que todavía está mal. Ahora están escuchando, pero aún pienso que no hemos oído una disculpa oficial para el hombre que básicamente sacrificó todo por el bien de este mundo", finalizó.

AJ