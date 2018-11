Layún revela que fue decisión del ''Tuca'' que regresaran a sus clubes

Miguel Layún, defensor de la Selección Mexicana, aseguró que la decisión de que él, Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez regresarán a sus clubes tras el primer amistoso ante Argentina, fue del técnico Ricardo Ferretti y no un capricho de los futbolistas.

El sábado pasado, unas horas después de la derrota de México 2-0 frente a la albiceleste, se informó que estos tres futbolistas no seguirían en la concentración y regresarían a sus respectivos clubes en Europa.

"No nos consultaron. (Tuca Ferretti) nos dijo: 'no los voy a utilizar, ustedes van a volver a sus clubes'. Me sorprende las historias que se inventan alrededor de las posibles situaciones que hay en Selección Nacional", reveló Layún en entrevista para ESPN.

Además, el zaguero mexicano también explicó las razones por las que no había sido convocado después del Mundial de Rusia 2018.

"Tuve una plática con Dennis te Kloese y Torrado, les expliqué que estaba en un club nuevo y con un técnico que no me conocía. No había tenido la participación que quería en el Villarreal. Sabiendo que eran partidos amistosos, que estaban buscando técnico, que si se podía aprovechar esta semana para ganarme un lugar en mi club", detalló.

A pesar de la poca actividad con el Villarreal, el defensor aseguró que seguirá a las órdenes de quién llegue como técnico nacional y "mientras pueda aportar y quieran, estaré para la Selección".

