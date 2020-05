Layún asegura que futbolistas quieren volver a jugar

El defensor de los Rayados de Monterrey, Miguel Layún, aseguró que los futbolistas cuentan con el deseo de regresar a las canchas después de un largo confinamiento que han tenido que realizar a causa de la pandemia del COVID-19.

"Siendo muy sincero, como siempre soy, no creo que haya un solo jugador hoy que no quiera regresar a jugar, es una vertiente un tanto errónea", manifestó para la cadena ESPN.

El exjugador de América agregó que el anhelo de todo deportista es regresar a su actividad, sin embargo, también saben que existe un riesgo de poder contagiarse y de propagarlo hacia su familia.

"Me gustaría volver, pero también darle una seguridad a mi familia, llevamos 64 días en casa, imagínate que voy y expongo a mis seres queridos a un posible contagio, eso es lo que yo he externado y ahí es donde viene la apreciación de cierta gente que piensa que no queremos volver".

Por tal motivo, Miguel señaló que no solo se debe de tomar en cuenta a los jugadores, sino a todas las personas involucradas en un estadio que hacen posible que el partido pueda llevarse a cabo.

"El futbolista, quienes van a cubrir el partido, el fotógrafo. A veces se olvida que no solo son los jugadores y el staff técnico, es mucha gente que hace esto posible y no hay que arriesgarlos".

Layún resaltó el plan de acondicionamiento físico que han elaborado los preparadores y entrenadores de los Rayados, razón por la que piensa que solo unas semanas serán suficientes para volver a tomar el ritmo de juego.

"Físicamente, el plan de trabajo ha sido muy completo. Hemos realizado actividades aeróbicas, pero hemos mantenido otras; no veo tan lejano el aspecto físico, porque el fondo físico se puede recuperar relativamente rápido, aunque siempre que hay parones hay una merma física", sentenció.

JL