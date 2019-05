Laura Puentes sueña con Lima

Hace cuatro años Laura Puentes vivió el momento que le cambió la vida para siempre, ya que con apenas 16 años de edad, la frontenista se consagró como campeona del mundo sin imaginarse que esto le daría un giro completo a su carrera como atleta.

Este título Sub-22 conseguido en España vino a proyectar a la jalisciense como atleta y le dio la motivación necesaria para buscar mantenerse entre la élite de la pelota vasca internacional.

“No me la creía. Llegamos al hotel y no lo asimilaba, llegamos a México y tampoco. De ahí vino el reconocimiento de la gente, patrocinios de marcas. Me costó asimilarlo porque ahora ya tenía algo que defender, ya no sólo era la niña de Olimpiada Nacional, eso mejoró mi enfoque”, compartió.

Ahora, ya con 20 años de edad, Laura es una de las atletas mexicanas que han ganado su plaza a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, un evento que según lo afirma, será el mayor reto de su carrera hasta este momento.

Consciente de que su deporte no forma parte del programa de Juegos Olímpicos, Puentes sueña con colgarse la medalla de oro en Perú para de esta manera consolidarse entra las mejores pelotaris del continente y el mundo.

“Sueño con ganar el oro panamericano. Todos los días me voy a la cama imaginando ese momento. Suelo despertar con ganas de no hacer nada, pero en mi mente está ese momento de poder conseguir un oro, por eso trabajo.

“Al no ser un deporte olímpico, los Juegos Panamericanos son a lo máximo que aspiramos, por eso ha sido tan importante para mí llegar a este evento”, finalizó.

Actualmente, Laura cursa el primer semestre de Administración Financiera y Sistemas en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, y aunque esta situación ha complicado sus horarios de entrenamiento, hoy se muestra optimista de conseguir un nuevo título internacional.

Será hasta finales de este mes cuando se oficialice la lista final de los pelotaris que representarán a México en Lima 2019, pero sus resultados en los filtros nacionales han hecho que Laura luzca inamovible en la Selección mexicana.