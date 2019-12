Las nuevas Chivas toman forma

La revolución que inició en Chivas el presidente Amaury Vergara tiene a más de 40 millones de aficionados ilusionados por ver resurgir a su equipo, ya que junto al director deportivo, Ricardo Peláez, están armando la versión renovada del Rebaño, debido a la cantidad y calidad de los refuerzos que están logrando en tiempo y forma para que el técnico Luis Fernando Tena tenga certeza de la plantilla con la cual contará de cara al próximo torneo.

El Guadalajara tiene hasta este momento dos incorporaciones confirmadas, una es la de Uriel Antuna, jugador que ya fue presentado en las redes sociales de la institución, y que puede desempeñarse por ambas bandas, aunque lo hace mejor por el sector derecho.

La otra es José Madueña, quien ya realizó sus pruebas médicas y físicas, firmó contrato con el Rebaño y llega en calidad de adquisición definitiva. Luchará con Jesús Sánchez para hacerse de la titularidad por la lateral derecha.

Víctor “El Pocho” Guzmán llegará para pelear en la contención, aunque también es un elemento plurifuncional que puede actuar atrás del centro delantero y también como un volante mixto. En su posición se ha mostrado como el mejor mexicano en los últimos torneos y es goleador, pues en el Apertura 2019 anotó seis dianas.

Cristian Calderón se encuentra en Semifinales con el Necaxa. Ha destacado en su posición por encarar y le ha alcanzado para llegar a la Selección Nacional de Gerardo Martino. Además de ser desequilibrante por el sector izquierdo, del cual ha adolecido el Guadalajara en los últimos torneos, también tiene gol, pues en el torneo regular marcó en tres ocasiones y en la actual Liguilla acumula dos tantos.

Jesús Angulo se desempeña por izquierda, ha sido pareja explosiva con los hidrocálidos al lado de Cristian “Chicote” Calderón, tiene desequilibrio, agresividad y gusta del mano a mano por la izquierda. En el torneo regular colaboró con cuatro anotaciones para los Rayos.

José Juan Vázquez regresará al redil. El contención anotó el gol que le dio a Chivas el último título de Liga MX bajo la dirección técnica de Matías Almeyda, y se fue porque José Luis Higuera lo negoció, a cambio de Ronaldo Cisneros y Gael Sandoval.

Erick Aguirre es un mediocampista que le dará fuerza al Rebaño, presionará para aumentar el nivel colectivo y el técnico tendrá más variantes; con Aguirre ganará en dinámica y es vertical. El otro elemento que llegaría es Alexis Peña, defensa central que estará a la expectativa ante cualquier lesión o suspensión.

Los que se van

José Madueña (izquierda) es el segundo refuerzo del Rebaño, mientras que la posible salida del goleador Alan Pulido sigue en el aire. IMAGO7

Josecarlos Van Rankin está cedido al Santos como parte de la negociación por el “Gallito” Vázquez, al tiempo que Alan Cervantes también se iría a la Comarca, entrando en el pago por Uriel Antuna, elemento del cual los de Torreón tenían 50% de los derechos federativos.

Gael Sandoval todavía no tiene equipo, pero la dirigencia de las Chivas ya tiene opciones, incluso en la División de Ascenso. Por el momento no hay nada cerrado con el volante por izquierda, quien en caso de no tener nada certero, el lunes deberá reportar a pruebas médicas como todo el plantel rojiblanco.

Alejandro Mayorga, Carlos Villanueva, Michael Pérez y José González también son candidatos a irse.

El tema de Alan Pulido sigue abierto, sin una conclusión clara hasta el momento.