La vida es mejor en rojinegro

Han pasado días desde que el Atlas conquistó su segundo campeonato en su historia, luego de ganar la Final en penaltis sobre el León en el Estadio Jalisco, lo cual desató un estado de ánimo jubiloso dentro de los seguidores Rojinegros, según explicó el Maestro Alfredo Rico Chávez, profesor del departamento de sociología del CUCSH de la Universidad de Guadalajara.

Es futbolero de toda la vida y chiva de corazón, sin embargo, para él, “el futbol es el deporte que por excelencia me he dedicado, me gusta jugarlo en la cancha y verlo en la pantalla, soy 100% futbolero, pero ese es otro matiz, no soy analista deportivo, yo hago el enfoque sociológico del fenómeno que significa el deporte como fenómeno social”.

Explicó que la victoria rojinegra traerá efectos positivos entre aquellos miembros de la sociedad que se identifican con los colores Rojinegros; serán más productivos en sus trabajos y obligaciones, habrá más sentimiento de bienestar, habrá mejores y más relaciones afectivas, pero traerá competencia con el vecino, el odiado rival, quien para ellos es el Club Deportivo Guadalajara.

Futbolero. El Maestro Alfredo Rico Chávez analiza los cambios sociales que puede traer el título de los Zorros.

Y hablando de Chivas, el Maestro Alfredo Rico Chávez explicó también las repercusiones que traerá el título rojinegro en los seguidores del Rebaño Sagrado, en donde hay tres vertientes, la indiferencia, el malestar y la solidaridad.

- ¿Cuáles podrían ser los efectos positivos en la sociedad, tras el título del Atlas?

- Yo lo veo positivo, es que ganaron un campeonato después de 70 años y eso permitió desatar una emoción contenida durante siete décadas, fueron años esperando y fue una emoción contenida. A mí me preocupaba más el hecho de que si no hubieran ganado la Final, se hubiera desatado una ola de violencia por la emoción contenida por la frustración y enojo que hubiera provocado una derrota, pero la victoria generó euforia colectiva y lo vimos en las calles.

- ¿Cree que con ello se terminen las burlas, carrillas y memes?

- No, porque el sentido del humor es parte de la idiosincrasia nacional, hay quien lo identifica como mexicano y la noción y la creatividad de la gente en torno a cualquier fenómeno social, incluso ante la muerte, en México somos capaces de reírnos de todo. Lo que va a pasar es que el sentido de burla se va a transformar, y se va a ir hacia otro lugar. Entonces el humor hará que se reubique todo y se llevará a otros lugares, no se acabará.

- ¿Con esto la gente podría estar de mejor humor?

- Por supuesto, si hubiera sido derrota, la sensación hubiera sido de enojo, de frustración. Yo tengo la hipótesis de que si hubieran perdido, se hubiera desatado una ola de violencia en la ciudad por la cantidad de alcohol y el sentimiento de derrota. Se hubiera parecido mucho al Maracanazo en 1950. Afortunadamente no fue así, hubo júbilo y eso se demostró en gran parte de la ciudad.

- ¿Qué le puede generar a la sociedad, en lo económico, social y hasta cultural?

- Me parece que una persona que tiene un estado de ánimo de júbilo y alegría, tiene impulso a ser más productivo, a medida que el estado de ánimo es mejor, hay mayor disposición de hacer lo que se tiene que hacer, sí va a generar esta sensación de orgullo y va a generar un ánimo más fortalecido en un sector amplio de la sociedad.

Mtro. Alfredo Rico Chávez, académico del CUCSH

