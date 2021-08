La medalla que llegó con “ayuda” de la pandemia

La pandemia le robó el sueño olímpico a muchos atletas, pero en este caso le dio ánimos y posibilidades a una medallista mexicana.

Aremi Fuentes Zavala no hubiera podido acudir a los Juegos Olímpicos de haberlos realizado en 2020, no porque no quisiera ni lo mereciera, sino por las lesiones que tuvo en sus rodillas, las que lastimó hasta el desgarro.

“El año pasado tuve un desgarre en las piernas, pero por la pausa que nos dio el COVID-19 pude recuperarme; también padecí lesiones en la rodilla y paré meses. Seguí con la mentalidad positiva, pues un día vi una medalla olímpica por tele y dije yo quiero una de esas”, dijo Fuentes.

La halterista chiapaneca consiguió el bronce en la categoría de los 76 kilogramos, logrando la tercera hazaña para México, luego de quedar detrás de la ecuatoriana Neisi Dajomes (263kg) y la estadounidense Katherine Nye (249kg), obteniendo, al levantar 245 kilogramos, el mismo metal como los logrados en clavados y tiro con arco.

Aremi es deportista desde los siete años de edad, ya que practicaba el atletismo con apoyo de su padre, sin embargo, a los 14 años fue invitada a practicar la halterofilia al verle condiciones.

Además de ser medallista olímpica en Tokio, la chiapaneca ha conseguido preseas de bronce en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015, así como la plata en Lima 2019, por lo que cuenta con blasones suficientes como para no ser considerada una sorpresa en el podio.

RECONOCIDA. La halterista venía de ser plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. AFP

La mexicana Aremi Fuentes vivió momentos de suspenso, pero se alzó con el bronce ayer en la Final de halterofilia en la categoría de 76 kg en Tokio 2020.

Fuentes levantó un total de 245 kg (108+137), cuatro kilos menos que la estadounidense Katherine Nye, quien se colgó la medalla de plata al levantar 249 kg (111+138), mientras que la campeona Neisi Dajomes alzó un total de 263 kg (118+145).

“Este bronce significa mucho para mí. Puse mucho esfuerzo en llegar a este momento. He creído en mí misma. Significa mucho también para mi familia y mi país”, resaltó la mexicana.

“Por supuesto, los nervios estaban ahí, pero trabajé muy duro en el aspecto psicológico, para superar los nervios y todo lo relacionado con ellos. Creo en mi propio trabajo, mientras hago mi deporte, concentrándome en no verme influenciada por los resultados de otros competidores”, explicó la pesista.

Fuentes empezó levantando 105 kg en arrancada, para subir hasta los 108, pero falló en su intentó de levantar los 110 kg.

La mexicana también fallaría en su último intento en envión cuando intentaba levantar 139 kg, tras alzar 135 kg en su primer intento y 137 en el segundo.

La sub campeona de los Panamericanos de Lima 2019 se vio ayudada por los fallos de algunas de sus principales rivales como la ucraniana Iryna Dekha, campeona de Europa, quien acabó descalificada tras fallar tres veces en el envión, al igual que la surcoreana Kim Shyeon, a quien tuvo que esperar de manera dramática para saberse ganadora del bronce olímpico y cumplir así sus sueños.

