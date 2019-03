La invasión verde en San Diego

No hay afición más fiel, noble, y muchas veces mal retribuida, que la mexicana que radica en Estados Unidos.

Cada que juega la Selección Nacional en el vecino país del Norte, los paisanos no defraudan y siempre están presentes, no importa si es en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York o en este caso San Diego; apoyar y demostrar su amor por los colores es lo más importante.

El Estadio SDCCU de San Diego fue sede del encuentro entre México y Chile, donde las gradas comenzaron a poblarse, hasta que llegó el momento del protocolo oficial. Sonaron los himnos de Estados Unidos y Chile, pero el momento cumbre llegó cuando se entonó el Himno Nacional Mexicano, que se escuchó en todo lo alto. La afición que hizo una entrada espectacular cantó a todo pulmón, no se guardó nada y así se mantuvieron durante todo el partido.

El Cielito Lindo, “México, México”, “olés” y el famoso grito al arquero chileno en el saque de meta no se hicieron esperar, todo fue una fiesta en San Diego, con la esperanza de que la ola verde llegue con todo a Santa Clara el próximo martes, con el duelo ante Paraguay.

Toda una fiesta previa

Chivas, América, Xolos de Tijuana, Cruz Azul, mexicanos, chilenos, ayer todos fueron amigos. No importa el equipo o la nacionalidad, lo que realmente interesa es convivir.

La explanada del Estadio SDCCU de San Diego, California, fue el punto de reunión para la carnita asada, ahora sí se armó y bajo una ola de colores verde, blanco y rojo, tonalidades que no se olvidan, colores que traen consigo nostalgia, recuerdos de una patria que quedó atrás, para cumplir el sueño americano.

Pero cuando se trata de apoyar a la Selección mexicana de futbol, los paisanos se pintaron solos. Música de banda, norteño, carne asada, cervezas, bufandas, letreros, playeras, todo lo necesario para pasar un buen rato y apoyar al equipo de sus amores poblaron este escenario previo al duelo de anoche.