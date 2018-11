La comisión ética de la FIFA debe investigar a Infantino: Blatter

Tras las revelaciones en las relaciones privilegiadas entre el presidente de la FIFA Gianni Infantino y la justicia suiza, la comisión de ética de la FIFA "debe abrir una investigación sobre Infantino", juzga Sepp Blatter.

"La comisión de ética de la FIFA, así como la comisión de conformidad deben hacer algo y abrir una investigación sobre Infantino", declaró Blatter este miércoles.

"¿Dónde está la transparencia preconizada por Infantino en su elección? Debería acudir él mismo a la comisión de ética para mostrar que es transparente", añadió Blatter, quien está suspendido por la comisión de ética de la FIFA por un pago controvertido de dos millones de francos suizos (1.7 millones de euros) a Michel Platini.

Football Leaks reveló que Infantino había tenido dos reuniones informales y secretas con el fiscal federal suizo Michael Lauber, unos meses después de su elección como presidente de la FIFA.

Bajo presión tras estas revelaciones, Lauber justificó este miércoles estos dos encuentros como "normales en este tipo de dosieres complejos".

"Este tipo de encuentros con las partes reclamantes es normal y regular, sobre todo en asuntos complejos", se defendió Lauber, que supervisa desde septiembre de 2015 las numerosas investigaciones abiertas tras la irrupción de este vasto escándalo de corrupción en la FIFA.

"Infantino se reunió varias veces con Lauber, mientras que yo, desde la apertura de un expediente contra mí en septiembre de 2015, solo he sido interrogado una sola vez", reveló Blatter.

El ex presidente del futbol mundial aseguró que Michel Platini, que tiene el estatus de testigo asistido en este proceso. "Ha declarado desde entonces. Mi abogado asistió incluso a una audición (del francés). Yo en cambio no he declarado".

Lauber rechazó este miércoles los reproches de lentitud sobre las 25 investigaciones abiertas en el caso de la FIFA, entre ellas la referente a Blatter y Platini. Señaló, además, que algunas podrían ser cerradas en 2019, por ser archivadas o ser enviadas a un tribunal.

RR