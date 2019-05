La afición de mi país me dejó sin palabras: Roberto Osuna

No había oportunidad de salvamento, los Astros de Houston ganaban con una amplia ventaja, pero la México Series 2019 tuvo uno de sus momentos más especiales durante la novena entrada del segundo encuentro. El mánager A.J. Hinch mandó llamar a Roberto Osuna desde el bullpen y partir de ese momento el Palacio Sultán de Monterrey se convirtió en un auténtico manicomio al ver como el ídolo local subía a la lomita.

Roberto Osuna, el cerrador sinaloense de la novena texana, fue ovacionado por todo el recinto y tras haber sacado los últimos tres outs del juego ante los Angelinos de Anaheim se dijo impresionado por el recibimiento y el trato que los fanáticos mexicanos le brindaron.

El ídolo. Así recibió el público al oriundo del Poblado Juan José Ríos, Sinaloa, @RobertoOsuna1 . El cerrador de lujo de los Astros toma la lomita para bajar la cortina. pic.twitter.com/9oTKoQEbKa — Felipe Romero (@FelipeRomero_10) 5 de mayo de 2019

"Es algo increíble, fue un sueño que se hizo realidad el poder lanzar en mi país. Me dejaron sin palabras con ese recibimiento, es muy difícil de describir lo que siento. Quiero agradecer a todos por el cariño que me mostraron. Uno representa a México con mucho orgullo y la verdad es que fue una serie excelente, todo mundo quedó contento".

Aunque desde hace casi tres semanas que no ha tenido la oportunidad de sumar un nuevo salvamento, el lanzador mexicano señaló que lo más importante es que el equipo siga con buen paso en la Gran Carpa.

"Lo importante es ganar, mientras el equipo gane vamos a estar bien, no pasa nada, es un equipo y esa es mi mentalidad. Yo estaré listo para cuando me necesiten, mientras Astros esté bien, no hay problema".

Tras haber jugado en Monterrey, Osuna presenta una efectividad de 0.69 al haber tenido actividad en 14 encuentros.

LS