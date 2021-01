La WWE hace todo para seguir el show

La crisis que ha sufrido el mundo del deporte por la pandemia del COVID-19 ha sido profunda.

Muchas disciplinas se vieron afectadas en sus calendarios y competencias, pero una continuó llevando entretenimiento a sus aficionados sin perjudicar los eventos: la WWE. Sin embargo, sus superestrellas no han estado exentas de contagios.

Recientemente, Drew McIntyre, campeón de la WWE, resultó afectado por el coronavirus, por lo que los planes de sus próximos shows tendrán que modificarse.

Este caso encendió las alarmas, pero los luchadores tienen que seguir con las funciones, tal es el caso de The Miz, uno de los principales integrantes de la compañía luchística.

"La WWE ha hecho todo lo posible para ayudarnos a protegernos del virus. Es bastante intenso y WWE está tomando los protocolos correctos para hacer que yo y toda mi familia estemos bien, como todos los que intervienen", comentó, en entrevista con el Universal Deportes.

Contagiarse de COVID-19 es un riesgo para la salud de cada miembro y también para el cambio repentino en las carteleras, pero la empresa siempre tendrá una segunda opción para entretener.

"Siempre tenemos un Plan B. A veces, las superestrellas se lesionan en el ring y no pueden actuar la próxima semana o durante meses... Tenemos que cambiar nuestros planes todo el tiempo y esa es la belleza de WWE, que podemos hacer lo que sea necesario para entretener a una audiencia a la velocidad del chasquido de un dedo", comentó el actual Mr. Money In The Bank.

La WWE exige que, para cada evento, los integrantes de la cartelera se sometan a rigurosas medidas sanitarias.

AJ