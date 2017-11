La Selección mexicana tuvo una gira productiva

Aunque se logró la victoria por la mínima diferencia, la Selección mexicana de futbol hizo poco por ganarse el halago con su accionar en la Arena Gdansk, donde enfrentó a una disminuida Selección de Polonia que sólo alineó tres titulares habituales, en el último encuentro del Tricolor en 2017.

Los cambios obligados y las ya tradicionales rotaciones del estratega Juan Carlos Osorio volvieron a hacer acto de presencia. Con un equipo plagado de jugadores que se desempeñan en la zona media del terreno de juego, en cierta medida por las bajas del equipo y en otras por la terquedad del timonel, el equipo mexicano se adueñó del esférico desde los primeros instantes del encuentro.

Con posesión y control del juego, pero sin generación de llegadas peligrosas, así trascendió la primera parte del segundo partido del equipo azteca en suelo europeo. Jonathan dos Santos y Jesús Gallardo fueron quizá los hombres más participativos durante la primera mitad. De Jona surgió la primera jugada de peligro a favor de México al combinarse con Raúl Jiménez y del segundo hubo mucho desahogo por el sector izquierdo con un ida y vuelta de sacrificio.

Fue hasta el minuto 13 cuando el equipo tricolor pudo romper la defensa de los europeos con una jugada en la que el roce pudo más que la creación del juego. Javier Aquino se enfiló con rumbo al área con la intención de dejar hombres en el camino y sacar un potente disparo, sin embargo, falló en su intento, la pelota rebotó en un defensa y regresó dentro del área para que Raúl Jiménez definiera a quemarropa con la pierna zurda. Esto fue lo único que pudo crear el conjunto que vistió de verde durante la primera parte, pues el resto de esa primera mitad fue una intensa lucha por la posesión de la pelota.

Para el segundo tiempo, la tónica del encuentro fue la misma, Polonia a la espera y México con el balón en sus pies, pero sin idea ni variantes. De poco sirvieron los cuatro cambios de golpe que realizó el estratega colombiano del representativo azteca para el comienzo de la segunda mitad.

Osorio mandó a César Montes, Oribe Peralta, Hirving Lozano y Néstor Araujo. Modificó su esquema pero poco o nada cambió con el equipo nacional, que mantuvo la posesión, pero careció de llegada.

Por su parte, el conjunto polaco tuvo su mayor aproximación al minuto 55, por conducto de Maciej Rybus, quien puso a prueba a Jesús Corona con un punterazo que fue bien solucionado por el arquero mexicano.

Los últimos minutos fueron de auténtico trámite, ya que el equipo local quiso, pero no pudo, mientras que los tricolores hasta se dieron el lujo de debutar al joven Omar Govea, quien jugó por espacio de 16 minutos junto a Carlos Vela y Oribe Peralta en el ataque nacional.

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

Rubén Rodríguez, analista de Foxs Sports

Un experimento que le funciona, y para los románticos Osorio vuelve a alterar a su equipo en posiciones y ejecución. Con cambios de estructura y jugadores, imaginando, creó el mejor lugar para el Mundial. Pero para los resultadistas estamos en camino a tener a un equipo ganador sin importar las fibras. De modos y maneras ya hemos tenido mucho, hoy se necesita ganar y se está logrando. Buena gira para México.

Ernesto López Mota, columinsta de EL INFORMADOR

La calidad individual de los jugadores de esta Selección mexicana vuelve a sacar a flote un buen resultado, porque el director técnico Juan Carlos Osorio sigue sin demostrar cuál es el estilo de juego, cuál es su esquema inicial, quiénes son sus titulares e incluso sigue debutando seleccionados sin merecimientos.

Andrés Gallegos, analista

México ganó su partido 16 de los 27 que jugó en 2017, sacando 4 de 6 puntos posibles contra los clasificados 5 y 6 del ranking de FIFA. El gol de Jiménez fue lo reseñable de un juego insulso, marcado por las imprecisiones y las ausencias, sobre todo de Polonia. Pese a ser amistoso, ambas Selecciones dejaron la sensación de que no les alcanzará su 2017 para competir en 2018.

Sergio Lugo, técnico

Me gustó más el esquema contra Bélgica, el 4-3-3, que el 5-3-2 que se ultilizó ante Polonia. La mini gira fue positiva ante dos equipos que pasan buen momento, hay buenas conclusiones y veo un equipo nacional competitivo. Me gustó el orden y el control de partido; no me gustó la poca generación de jugadas de gol que fue consecuencia de poner tanta gente de recuperación.

ANÁLISIS TÁCTICO

Rotaciones obligadas

México saltó a la cancha con una alineación diferente a la de Bruselas. Osorio mandó al medio campo a Diego Reyes y Jonathan dos Santos para facilitar la recuperación del conjunto mexicano. Jesús Gallardo y Miguel Layún ocuparon las bandas como laterales. Los ausentes fueron Javier Hernández, Edson Álvarez y Héctor Herrera.

Suplentes polacos

El conjunto polaco tampoco pudo utilizar a sus mejores hombres. El delantero Robert Lewandoski, el defensa Kamil Glik y el mediocampista Kamil Grosicki ni siquiera estuvieron en la banca. A excepción del arquero Szczesny y el volante Zielinski, el resto de los futbolistas no estuvieron en el último partido de la eliminatoria.

Jonathan, polivalente

Uno de los cambios que mayor llamó la atención fue el realizado en la zona de la contención. Osorio trató de cubrir la zona de mayor gestación de juego de los polacos con Diego Reyes y Jonathan dos Santos, éste último jugando de manera libre al tirarse en múltiples ocasiones hacia su costado derecho para recibir el esférico y mandar servicios.

LAS CIFRAS

4 goles logró la Selección de México en sus duelos contra Bélgica y Polonia.

3 goles recibió el Tricolor, todos cuando empató con Bélica, el viernes pasado.