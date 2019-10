 La NBA mantiene un partido en China pese a la crisis hongkonesa

Las estrellas de la NBA jugarán el jueves por la noche en Shanghai un partido de exhibición de básquet a pesar de la crisis con China nacida de un tuit polémico sobre Hong Kong.La superestrella LeBron James y su equipo Los Ángeles Lakers se enfrentarán a los Brooklyn Nets.

Las franquicias de la NBA viajan a China cada año antes del inicio de la temporada para impulsar la ya enorme popularidad de la liga estadounidense en este país asiático.

La crisis comenzó el viernes después de que Daryl Morey, director general de la franquicia texana de Houston Rockets, escribiera un tuit en el que expresaba su apoyo a los manifestantes hongkoneses.

Hong Kong es una antigua colonia británica que fue devuelta a China en 1997 y que ahora es territorio autónomo. Desde junio se ha visto sacudida por manifestaciones cada vez más violentas que exigen una mayor autonomía frente al creciente control de Pekín.

El gobierno y muchos usuarios de internet chinos han expresado su descontento con el tuit de Morey, considerándolo un desafío a la integridad territorial del país.

Desde entonces, la televisión pública CCTV ha cancelado la emisión del partido del jueves y la de otro encuentro Lakers-Nets previsto el sábado en Shenzhen (sur). Los patrocinadores chinos también han cortado sus vínculos con la NBA. El miércoles, empleados de la sala Mercedes Benz de Shanghai, donde se disputará el encuentro, retiraron carteles y logotipos, sembrando dudas sobre la celebración del evento.

"El partido tendrá lugar", declaró el jueves por la tarde a la AFP un representante de la NBA, pero no confirmó la celebración del sábado. Al comienzo de la crisis, la liga declaró en un comunicado que estaba "profundamente decepcionada por las observaciones inapropiadas" del dirigente de los Rockets. No obstante, el martes, Adam Silver, comisionado de la institución, declaró que la NBA no se disculpará y seguiría apoyando "la libertad de expresión".