La Liga MX va por 20 equipos: Enrique Bonilla

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, aseguró que el objetivo del campeonato mexicano es contar con un torneo de 20 equipos, sin importar el tiempo que lleve alcanzar este número de participantes.

“Seguimos buscando llegar a 20 clubes. ¿Cuánto puede llevar eso? No lo sé, pero él objetivo es tener ese número y tener equipos serios”, declaró en las instalaciones del Club Pachuca.

“En el análisis se decidió de que el número ideal para participar en la Liga MX son 20 y el mecanismo que convenía para llegar a 20, en lugar de hacerlo de un solo golpe, era establecer reglas para que clubes de ascenso mejoraran su estructura financiera, jurídica y administrativa”, externó el dirigente.

De acuerdo con ESPN, Bonilla señaló que con los requisitos se busca “una garantía que no exista falta de pagos o que no cumplieran con las obligaciones y que pusieran en riesgo la viabilidad de la competencia”.

Aseguró que son transparentes en la certificación de equipos que tienen derecho a participar en un futuro en la Primera División. “Los equipos que quieran decir que sólo porque no tienen butacas no estarán certificados están faltando a la verdad. Los clubes que no hayan entregado la documentación y no hayan recibido la aprobación tendrán que trabajar y hacer mejor las cosas para estar certificados y ascender a la Liga MX”.

Sobre la decisión de mantener la regla de tener a nueve jugadores no formados en México y no reducirlo a ocho por juego, expuso que dicha cantidad da un equilibrio en la competencia. “Es en beneficio del futbol mexicano, del espectáculo que merecemos dar y tenemos que darle a nuestros aficionados es el 9/9”.