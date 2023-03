Seguro que en estos últimos días has escuchado o has leído en redes sociales acerca de la King's League, una competencia en la que están relacionados ex futbolistas como Gerard Piqué o Sergio "Kun" Agüero, por ejemplo.

Y efectivamente, tiene que ver con el primer ex jugador del Barcelona, Piqué, quien tras retirarse de los partidos decidió seguir en el futbol aunque de una manera diferente, por lo que fundó este singular torneo.

La King's League es una liga de futbol 7 en la que participan 12 equipos, los cuales son dirigidos por streamers y ex jugadores. Es una competencia semanal, y que apenas el pasado fin de semana vivió la final de su primera temporada. Los encuentros se transmiten a través de Twitch, TikTok y YouTube.

Algunas de las reglas de la King's League:

Los partidos se juegan en dos tiempos de 20 minutos cada uno.

En los partidos no hay empates. En caso de que terminen con el marcador igualado, el triunfo se define en penales.

Los cambios de jugadores son ilimitados.

La tarjeta roja se castiga con dos minutos de expulsión; la roja, con cinco minutos.

La primera edición arrancó el pasado mes de enero con los equipos:

1K FC

Aniquiladores FC

El Barrio

Jijantes FC

Kunisports

Los Troncos FC

Pío FC

Porcinos FC

Rayo de Barcelona

Saiyans FC

Ultimate Móstoles

XBuyer Team

Algunos de los personajes más reconocidos que participan en la King's League son los streamers DjMaRiio e Ibai Llanos, y entre los jugadores están Iker Casillas y, Sergio "Kun" Agüero.

El primer campeón de la King's League fue el equipo de El Barrio, tras derrotar en el Final Four a los Aniquiladores FC, Los Troncos FC y Saiyans FC.

La final reunió a 92 mil 522 personas en el Estadio Camp Nou y fue seguida por 2.1 millones de usuarios en Internet.

OF