"Juninho" también se va de Tigres

Anselmo Vendrechowski, mejor conocido como "Juninho" anunció que también dejará a los Tigres al no ser considerado para tomar el cargo como director técnico del primer equipo.

"Juninho", quien jugó como defensa central del cuadro regio durante ocho años, ya había hablado con Ricardo Ferretti sobre sus aspiraciones de tomar otro rumbo más allá de su cuerpo técnico.

Entrevistado a su salida del estudio Universitario, el brasileño dio a conocer su decisión.

"No me quedo en el club. Hablé con el 'Tuca' sobre mis aspiraciones de seguir un propio camino y hable también con Mauricio -Doehner, alto directivo de Cemex y Sinergía Deportiva empresas que dirigen al club- y le dije que si no era considerado para ser entrenador del primer equipo, mejor daba un paso al costado y así lo hice, ellos tienen otros proyectos".

Todo hace indicar que Miguel Herrera será quien sea el próximo entrenador de los felinos por lo que el brasileño, quien también dirigió al equipo Sub 20 de la institución, no sería tomado en cuenta.

"Creo que tengo los méritos y conozco a este equipo mejor que nadie, pero no, no se dio y no pasa nada, me voy tranquilo y satisfecho por los años que estuve aquí y ahora hay que buscar los proyectos que uno quiere implementar".

Tigres hizo oficial ayer la salida de Ricardo Ferretti quien dirigió al equipo durante 11 años.

JL