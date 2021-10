Juio Furch, el goleadorque requería Atlas

Se generaron demasiadas expectativas a su llegada al Atlas en el Guard1anes 2021, pero una lesión echó al traste la ilusión de la Fiel, que tuvo que esperar prácticamente un torneo completo para verlo brillar.

Julio César Furch hoy por hoy, ha levantado la mano y se ha convertido el delantero “matón” que los Rojinegros necesitaban.

Si bien los Zorros no son un equipo que sea avasallador a la ofensiva, en los 12 partidos que se han disputado del Apertura 2021 han hecho 13 goles, de los cuales cuatro han sido del delantero argentino.

En total, desde que llegó a Guadalajara para vestir la playera del Atlas, el “Emperador” ha conseguido seis goles en 19 partidos entre liga, liguilla y repechaje, además de haber dado una asistencia en mil 56 minutos. Quizá la cantidad no sea tan amplia, pero para un equipo como Atlas que impera el orden defensivo, los números son buenos para el ariete.

“Estoy contento, los goles llegaron en un buen momento y es hora de olvidar todo lo malo que me había pasado y contento de la cuota goleadora y también me pone contento que Julián tenga la misma cantidad de goles, cada vez nos estamos entendiendo mejor y eso suma para el equipo”, platicó Julio César Furch.

Y ya que Julio habla de entendimiento, lo que ha hecho con Julián Quiñones dentro del terreno de juego, en donde ambos suman cuatro goles, pero que el colombiano, con una asistencia, ha hecho que Furch, al igual que todos los elementos de ataque, potencien su capacidad goleadora.

“Estamos tranquilos, sabemos que todavía falta mucho, queda mucho torneo y eso es importante, nosotros trataremos de estar finos, de seguirnos conociendo, de sumar a Jairo y a los demás chicos que están en el ataque para que conviertan y ganen confianza.

“Hay que aprovechar las situaciones de gol, el equipo está creando por dentro y por fuera y eso es importante, entonces trataremos de afinar la puntería y aprovechar las situaciones que tengamos”, apuntó el sudamericano.

¿Imaginabas que Atlas estaría en los primeros lugares?

Es el momento que estábamos esperando con el equipo, estar en la parte alta de la tabla, creo que eso te motiva, te hace sentir bien, motivarte y eso es bueno, te sube el estado anímico y ahora encarando la parte media alta del torneo, en donde tenemos que sumar para terminar en lo más alto posible.

¿Qué cambió Atlas para tener buenos resultados?

El equipo cambió un poco el sistema de juego, creo que eso fue evidente, se notó. Antes había trabajo y muchas ganas, pero no se daban los resultados, luego llegó un cambio de formación que le dio solidez al trabajo y conseguimos regularidad que nos dio resultados el torneo pasado y ahora se mantuvo esa idea, el mismo planteamiento, jugadores que son jóvenes y que hoy están consolidados, eso suma para todos, que los chicos tengan rodaje y que sean parte importante del equipo, eso ayuda a seguir luchando y se siguió la misma línea del torneo pasado, esa fue la base para que hoy el equipo esté en la parte alta de la tabla.

¿Estás totalmente recuperado de la lesión?

Cuando comenzó el torneo todavía tenía algunos dolores, pero creo que me ha servido mucho sumar minutos, aguantar partidos, eso era lo que me había costado y seguía sintiendo dolores al inicio del torneo, luego llegó una fecha doble en donde se exigió mucho, aguantarlo fue bueno para mí, porque le tenía miedo al tendón, que era lo que me venía molestando, pero eso ya quedó atrás, hay días que me duele porque se me había formado una tendinitis, hay que seguir ganando movilidad en el tobillo.

Números como rojinegro

19 partidos disputados.

Mil 056 minutos totales de acción en cancha.

6 goles con la camiseta del Atlas en torneos oficiales.

1 asistencia ha repartido el atacante argentino.