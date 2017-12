Jugador de rugby se amputa dedo para poder iniciar temporada

Angus Crichton, jugador del equipo de rugby South Sydney, se sometió a la amputación del dedo medio de la mano izquierda para asegurarse de estar listo para el inicio de la temporada 2018.

"My dedo ha estado continuamente lesionado desde que jugaba con los Sub-20", explicó el jugador de 21 años al sitio de internet PlayersVoice. "Hace poco me lo fusionarion, no tengo nudillo".

Una operación habría obligado al jugador a estar inactivo tres meses.

Después de cuatro operaciones de fusión, el apéndice de Crichton está inmóvil. "No lo puedo doblar, así que parece que siempre le estoy mostrando el dedo medio a la gente. Si cierro el puño mi dedo se queda estirado".

Después de la cuarta operación el jugador prometió que iba a proceder con la amputación. "Voy a tener que cortarlo a la mitad porque ya estoy harto", se dijo.

Aunque la decisión de Crichton parece inusual, existen antecedentes de casos similares en el mundo del rugby, entre ellos Daniel Chick y Brett Blackwell.

El agente del jugador, David Rawlings, confirmó al diario inglés The Guardian que el dedo de Crichton fue amputado.