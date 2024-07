París 2024: estos son los deportes que empiezan antes de la inauguración

Los XXXIII Juegos Olímpicos París 2024 serán inaugurados el viernes 26 de julio en lo que se espera sea una faustuosa ceremonia en el río Sena, pero debido al número de equipos participantes, cuatro de los 45 deportes se anticiparán.

El futbol y el rugby masculino iniciarán este miércoles. A las 7:00 horas, tiempo de México, las selecciones masculinas de Argentina y Marruecos se enfrentarán en el estadio Geoffroy-Guichard de St-Etienne como parte de las actividades del grupo B del torneo, mientras que en el Parque de los Príncipes de París la subcampeona olimpica, España, se medirá con Uzbekistán, ambas del grupo C.

La Albiceleste dirigida por Javier Mascherano presenta figuras como Nicolás Otamendi, Gero Rulli, Thiago Almada y Julián Álvarez; mientras que Santi Denia llamó a la Roja a futbolistas como Álex Baena, Fermín López, Pau Cubarsí, Eric García, Beñat Turrientes y Abel Ruiz.

Ese mismo día se disputarán los partidos Guinea vs. Nueva Zelanda, Francia vs. Estados Unidos, Iraq vs. Ucrania, Egipto vs. República Dominicana, Japón vs. Paraguay, y Mali vs. Israel.

También iniciará el rugby 7, con el juego entre Australia y Samoa, y más tarde Argentina vs. Kenia

El jueves 25 comenzarán las competencias de tiro con arco, tanto masculino como femenino, con las rondas de clasificación individual y por equipos.

El mismo jueves iniciará el torneo femenil de balonmano, las 3:00 a.m., con el juego Eslovenia vs. Dinamarca.

Francia, actual campeonas olímpicas, jugará contra Hungría, España contra Brasil, y Nuruega contra Suecia.