José Saturnino Cardozo tiene pocas dudas

La relación con el equipo va viento en popa, la plantilla le demuestra disponibilidad, atención, compromiso, entrega en cada sesión, y esto le hace más fácil los trabajos a José Saturnino Cardozo, quien por los entrenamientos que ha realizado, parece no tener tantas dudas para elegir a su equipo titular.



Es cierto que la pretemporada recién ha comenzado en Chivas, pero el técnico poco a poco va dando luz de su posible once, como ejemplos están tres líneas que ya tienen nombres y apellidos para ocuparlas.



No han realizado futbol 11 contra 11, pero en las dinámicas con los supuestos titulares ha puesto en el arco a Raúl Gudiño, quien cada ejercicio que no ejecuta como le indican, de su boca sale "lo repito, no me salió bien", lo cual le da puntos a favor, aunque Miguel Jiménez no bajará la guardia, estará peleando y cualquier cosa podría suceder.





Al estar Jesús Sánchez en etapa de rehabilitación, Van Rankin está como lateral derecho, siempre abierto a recibir consejos de Jair Pereira, experimentado elemento que por derecha en la zona central ha estado muy bien en pretemporada, ya que sacrificó vacaciones para hacer algo de trabajo físico, lo cual le ha permitido estar en buena forma. No llegó en cero.



Carlos Salcido actúa como central por izquierda, siempre coordinado con Pereira. El de Ocotlán a su vez mantiene constate comunicación con Edwin Hernández, que está en la lateral de la izquierda siempre apretando al rival para evitar que superen esa línea.



En la contención Cardozo ha puesto a Michael Pérez, quien es guiado por dos viejos lobos de mar, Pereira y Salcido. La coordinación la van perfeccionando para buscar ejecutar futbolísticamente lo que pide Cardozo. Orbelín Pineda también ayuda a Pérez, aunque el "Mago" tiene más libertad para moverse, con la intención que explote sus cualidades.



De volante por derecha, Isaac Brizuela es de toda la confianza de Cardozo, ya que lo dirigió en el Toluca, sabe lo que le puede dar y la explosión que tiene para ir al ataque. Queda abierto el sector de volante por izquierda, ya que en la delantera está Alan Pulido seguro, incluso de manera constante recibe consejos de su técnico.





"Chelo" Zaldívar parece llevar delantera para acompañar a Pulido en el ataque, pero Ángel Sepúlveda anda muy intenso en las prácticas, buscando ganarse un lugar, sin olvidar que Jesús Godínez ha recibido algunos halagos en entrenamientos y tampoco bajará los brazos. José Macías se encuentra de vacaciones pero una vez que llegue, también competirá de buena manera por un lugar.



Todavía le queda mucho tiempo a la preparación de Chivas en Monteverde, en Mazamitla pero hasta ahora, algunos ya están elegidos y depende de ellos mantenerse dando buenos entrenamientos, porque si alguien se descuida, comenzarán los movimientos.

OF