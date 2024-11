José Saturnino Cardozo logró un 'hoyo en uno' en el Akron Experience 

El ex futbolista José Saturnino Cardozo demostró su calidad fuera de las canchas como golfista amateur, después de que esta tarde realizó un “Hole in One” en el Torneo de Golf Akron Experience en el Atlas Country Club

El ex director técnico de las Chivas participó en el certamen y se llevó los reflectores después de realizar un ‘hoyo en uno’ en el hoyo 14 del Club Atlas Country Club.

"La verdad que es mi primer hole in one y estoy contento, emocionado porque este hoyo nunca me va bien, siempre voy al agua, nunca me ha ido bien".

"Increíble porque iba a cambiar de bastones y vi que el tiempo estaba un poco a favor, pegué con el bastón que tenía, así que muy contento. Estamos empezando, divirtiéndonos que es lo más importante en el golf, este deporte es muy celoso, pero los que buscamos en un torneo es divertirnos", dijo “El príncipe guaraní”.

El colombiano Sebastián Muñoz es uno de los invitados de honor que forma parte del Torque del LIV Golf, quien junto a Joaquín Niemann, Carlos Ortíz y Mito Pereira participarán este viernes en el Match Play en el Atlas Country Club.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV