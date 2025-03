América y LAFC jugarían para reemplazar al León en el Mundial de Clubes

La novela entre el León y la FIFA por el lugar en el próximo Mundial de Clubes aún no termina y, además, los rumores que colocan al América en dicho torneo toman mayor fuerza ante la posibilidad de que se juegue un partido entre las Águilas y el LAFC de la MLS para ver quién reemplaza a la Fiera.

Este domingo, el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo publicó en redes sociales que está confirmado el partido entre el actual tricampeón del futbol mexicano y el subcampeón de la Copa de Campeones de Concacaf del 2023 por la plaza mundialista.

El pasado 23 de marzo, la FIFA compartió un comunicado informando la exclusión del conjunto esmeralda del Mundial de Clubes por no cumplir con las reglas de propiedad de clubes del torneo.

"De conformidad con el artículo 10, párrafo cuatro, del reglamento del Mundial de Clubes de la FIFA 2025, la FIFA ha determinado que el Club León será eliminado de la competencia, y el club que será admitido como reemplazo se anunciará oportunamente", se lee en dicho comunicado. Desde entonces, la directiva del equipo perteneciente al Grupo Pachuca tomó acciones legales para defender su lugar en el torneo.

De acuerdo con Omar Flores de ESPN, el León tiene hasta el 2 de abril para reunir la documentación que le permita presentarse el 23 de abril ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para pelear por su lugar. A esa misma audiencia acudirá la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, quienes alzaron la voz por la multipropiedad en el torneo intentando exigir que los incluyan en el torneo.

Este partido entre el América y el LAFC, aún sin día, horario, ni sede confirmada, se llevará a cabo siempre y cuando la apelación de León no prospere. Además, la Concacaf tampoco anunció ningún partido hasta ahora.

Este partido sería entre el equipo que perdió la final contra León en la Copa de Campeones de Concacaf en 2023 y el equipo mejor rankeado en la Concacaf actualmente.

Sin embargo, André Jardine, entrenador de las Águilas, confesó que "León debería ir al Mundial de Clubes. Lo siento por la institución y me gustaría que encontraran una solución para poder ir. Es cierto que aún no han ganado la Copa de Campeones de la Concacaf, que es un sueño para nosotros y un objetivo muy claro. Lideramos la mayoría de los torneos mexicanos y el ranking de la Concacaf, que es uno de los criterios. Si me preguntan si quiero ir al Mundial de Clubes, claro que es cierto, pero me gustaría ir al Mundial de Clubes lográndolo en la cancha. Para eso estamos trabajando".

SV