José Luis Higuera ve como exigencia para Chivas la Liguilla

La directiva está convencida que hay varias plantillas en nombres más completas que la del Guadalajara, pero el director ejecutivo José Luis Higuera, ve a sus rojiblancos en la Liguilla porque no tienen mal equipo y la mentalidad que se inculca, es ganadora, así que entrar a la fiesta grande dentro de los ocho invitados es una obligación.



"Nosotros desde que iniciamos es una exigencia para este club, este plantel, no somos unas fuerzas básicas cero competitivas, por el contrario, desde las básicas saben lo que es ganar, competir y nos vemos en la Liguilla compitiendo como los equipos de primer nivel que menciona la prensa. Ilusionados con pelear por el título".



Por lo mostrado hasta ahora, la calidad de los jugadores, el dirigente ve que le pueden dar la pelea a cualquiera en la cancha que sea, ya que los jugadores jóvenes han demostrado de qué están hechos y podrán con la responsabilidad de llevar al equipo, a los lugares que le pertenecen.



"Si bien es cierto no somos de los tres primeros planteles en términos de nombres, prestigio y nomina, si creemos que tenemos un plantel altamente competitivo, con calidad, dinámica, juventud para competir y se vio en algunos partidos, dando mucha pelea".



Fundamental ha sido la labor que ha realizado el técnico José Saturnino Cardozo, porque desde que le plantearon la idea de dirigir con la responsabilidad de meterse a la calificación, jamás dudó, lo cual transmite al plantel seguridad desde el primer en el objetivo que se quiere alcanzar con cero excusas.



"El trabajo de creer en nuestro plantel ahí inicia, tenemos a un entrenador que cree en los jugadores sean jóvenes o experimentados. Hay diferentes formas de trabajo y de transmitir. Él les ha dado mucha confianza y responsabilidad en este plantel, seguimos pensando que tenemos un plantel para competir".



La actuación que tuvieron Fernando Beltrán y Alan Cervantes ante el Monterrey y otros como Gael Sandoval, por mencionar a tres tiene contenta a la dirigencia, porque se está trabajando de manera excelente con ellos por parte del cuerpo técnico, sacando lo mejor de cada uno.



"Debemos trabajar en lo mental, que el jugador se la crea, que no se justifique que está en proceso, que salga a la cancha y lo lleve a cabo, porque lo hacen en los entrenamientos y esto es un proceso del técnico, de la directiva porque se les está dando la confianza, el acompañamiento, las herramientas para que puedan rendir en la cancha que cualquier equipo y deben dar resultados".

