José Luis Higuera responde a reclamos de aficionados de Chivas

José Luis Higuera, director general de Chivas, dedicó aproximadamente una hora de la tarde de hoy viernes para interactuar a través de Twitter con los seguidores de Chivas.

Con la afición descontenta por el funcionamiento del equipo bajo el mando de José Saturnino Cardozo, los mensajes de los seguidores no tardaron en volverse acalorados, con sus dosis de sobrenombres y palabras altisonantes.

Ya estoy en eso. Jajaja tmb psicologia inversa jajajaj https://t.co/8vMSrdD7fl — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) 8 de marzo de 2019

- No corras a Cardozo y no traigas a Carlos Vela... Jaja psicología inversa.

HIGUERA: Ya estoy en eso. Jajaja también psicologia inversa.

-Burlándote de aficionados, retwiteando ofensas y burlas a Almeyda en su salida .... una pena tu caso.

HIGUERA: No es verdad tu comentario. Interactúo respetuosamente y doy like a lo que me parece oportuno, sin ofensa.

Ok gracias y respeto tu comentario. Buen fin https://t.co/KEzJBg2a7m — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) 8 de marzo de 2019

-Voy a hacer el intento de dirigirme a su persona de la forma mas apropiada posible...no entiendo cuando se va a dar cuenta usted de que en vez de hacerle un bien Chivas con su presencia es todo lo contrario hay jugadores que quieren regresar pero no lo hacen por usted.

HIGUERA: Ok gracias y respeto tu comentario. Buen fin.

Prometo un live con Mariano Varela para que les explique!! https://t.co/sIIRBrV9xL — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) 8 de marzo de 2019

-A ver, entonces danos una cátedra de supuestas variantes del señor Cardozo para entender, porque creo no vemos el fut bol de la misma manera.

HIGUERA: ¡¡Prometo un live con Mariano Varela para que les explique!!

-Creo que tus títulos no te sirven de nada, ya que según tu nada pasa por tus manos, las decisiones no las tomas entonces para que m... estas ahí, tampoco vengas a tratarnos ofendiendo la inteligencia del aficionado

HIGUERA: A caray en que ofendo. Tu eres el que pregunta, se contesta, asume, supone, responde!! Ya lonque diga sobra!! Ahora hasta te ofendo la inteligencia. Insisto que organicémonos y todos platicamos.

No solo yo. Todo el equipo de trabajo estamos al 100% para que se logre eso https://t.co/iwfxqHV6Rs — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) 8 de marzo de 2019

-Danos unas chivas campeonas! Un campeonato por año! Sea Cop , sea Liga, sea Libertadores, sea lo que sea y así tendrás el apoyo de una afición grandiosa

HIGUERA: No sólo yo. Todo el equipo de trabajo estamos al 100% para que se logre eso.

Pues la vdd no me gustan los hombres �� https://t.co/W5FpN3C3zP — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) 8 de marzo de 2019

-A usted quien le gusta más, Gio Dos Santos o Carlos Vela?

HIGUERA: Pues la verdad no me gustan los hombres .

-¿En los últimos. 10 años donde considera que haya tenido más éxito chivas, en los deportivo o en lo económico?

HIGUERA: Ambos

-Me pregunto si para esto le pagan al señor.. Está más preocupado por lo que pasa en redes sociales que en el equipo.

HIGUERA: Hay tiempo para todo, amigo. Interactuar unos minutos al día con nuestra afición no es perder el tiempo. Saludos.

Ok. Inclusive podemos empezar en que no me des ni un segundo de tu tiempo y asi no me das protagonismo. Te mando saludos https://t.co/GML6sfr5r9 — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) 8 de marzo de 2019

-Este pelagatos tiene hambre de protagonismo y que mejor equipo que Chivas (...). No entiende su papel en Chivas. Nadie lo conocia ante de llegar y nadie se acordara cuanto se largue.

HIGUERA: Ok. Inclusive podemos empezar en que no me des ni un segundo de tu tiempo y asi no me das protagonismo. Te mando saludos.

RR