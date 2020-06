José Luis Higuera regresaría al futbol mexicano en Morelia

Ha pasado un año de distancia desde que José Luis Higuera dejó de ser directivo de Chivas y desapareció del mapa de la Liga MX, sin embargo, en los próximos días se puede oficializar su regreso al futbol mexicano.

Según información revelada por ESPN, con la desaparición de Monarcas de la Liga MX, en Michoacán tendría nuevo equipo en la Liga de Expansión que está por nacer, bajo el nombre de Atlético Morelia, en donde Higuera estaría involucrado, pues sería la persona encargada de negociar con Alebrijes de Oaxaca, franquicia que dejará su lugar a los michoacanos.

El propio Higuera desmintió en un programa de la misma cadena televisiva tener algo oficial en ese proyecto, aunque también reconoció que tiene negocios en aquel estado del país.

"Es que no estoy en eso (plan de poner un equipo en Morelia). No tengo un proyecto. ¿Por qué ponerme de punta a mí? Si me invitan, con mucho gusto aporto en este estado tan maravilloso. Hay tantas historias, pero me gustan proyectos de la zona y no que tengan visión de salir de la ciudad. Esta plaza debe tener futbol y les deseo suerte. No puedo decir que sí y no (va a trabajar con Morelia). Son oportunidades que siempre se pueden presentar", declaró el exdirectivo rojiblanco.

Pese a que un grupo comandado por el exfutbolista Marco Antonio "Fantasma" Figueroa intentaba hacerse cargo del nuevo proyecto michoacano, en un documento que circula en redes sociales, se menciona que el gobierno de Michoacán decidió darle el apoyo a otro grupo de empresarios, donde precisamente, estaría inmiscuido José Luis Higuera.

@GobMichoacan ha decidido apoyar a otro proyecto para traer de vuelta el fútbol a Morelia. Nuestro compromiso siempre fue ser transparentes y nos vamos con tristeza porque nunca lo fueron con nosotros. ¡Gracias afición! #MoreliaSomosNosotros ���� pic.twitter.com/BXfAPlyIDT — Morelia Futbol Club (@MoreliaClub) June 11, 2020

AJ