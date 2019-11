Jorge Vergara lo está festejando: Toño Rodríguez

Antonio Rodríguez pasó a la historia del Guadalajara como el primer arquero en hacer un gol de portería a portería, y además, con su anotación al Veracruz en tiempo de compensación el sábado pasado, terminó con una sequía de 34 años que un cancerbero azteca no marcaba un tanto de área a área en el futbol mexicano.

El portero de Chivas es el cuarto en la historia, en juegos de Liga en México, en hacer un gol de estas características, el primero fue Evaristo Murillo, en un encuentro con el Moctezuma y coincidentemente el Veracruz estuvo en ese juego, en 1948.

El segundo lo hizo Félix Madrigal, en un duelo del Morelia contra el León, esto en 1984; el tercero se dio hace 34 años, el protagonista fue Jesús Contreras, en un juego entre el Monterrey y Ángeles, en 1985.

El 23 de noviembre de 2019 quedó grabado en la historia dorada de Chivas el nombre de Antonio Rodríguez, con el tercer tanto para su equipo en el triunfo 3-1 sobre los escualos, y admite que a estas alturas todavía no logra asimilar lo que significa este tanto, pero de lo que sí está seguro es que Jorge Vergara lo sigue festejando.

“Hubiera estado increíble, me hubiera encantado y lo primero es que al darle un abrazo a Amaury (Vergara) fue hasta el cielo, sé que Jorge (Vergara) lo está festejando. Mi Dios y Jesucristo siempre me han ayudado, por algo estoy jugando futbol profesional. Sin duda Jorge está festejando y fue lindo ver una sonrisa en Amaury”.

Rodríguez puntualizó que fue un sueño hecho realidad, porque fue en una fracción de segundos que se definió todo y fueron los minutos más especiales que ha vivido, por tanta adrenalina.

“No me cae el veinte, tomé la decisión en segundos. Uno tiene muchos sueños y hasta se dice, ‘ojalá algún día meta un gol, estaría chido’, y se dio. Nunca me imaginé hacer un gol ni en los entrenamientos, y estuvieron mis papás en la tribuna, no sabía cómo reaccionar y fue una bendición que mis padres estuvieran ahí”.

Pide continuidad en la dirección técnica

Por otro lado, desde su óptica, Luis Fernando Tena debe continuar al frente del equipo para el Torneo Clausura 2020 y en el proyecto a largo plazo, porque se ha visto mucha diferencia en todos los aspectos y ahí están los números.

“Fue un cierre espectacular de torneo, se reforzó lo que se venía trabajando y muy contentos por el título para Alan Pulido, por cerrar ganando, le dimos la vuelta a un equipo que estaba bien metido atrás, pero nunca desistimos, no perdimos el orden, no bajamos los brazos y ese fue el sello. Pese a que en el inicio de torneo no se dieron las circunstancias, jamás se bajaron los brazos y mira el cierre que tuvimos”, dijo el arquero rojiblanco.